بطولة ويمبلدون - انس جابر تواجه في النهائي الكازاختسانية ايلينا ريباكينا

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ستواجه التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا في الدور النهائي لبطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام) المقرر يوم السبت المقبل الكازاختسانية ايلينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا.وترشحت ايلينا ريباكينا الى النهائي بفوزها في الدور نصف النهائي اليوم الخميس على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 عالميا 2-1 (6-3 و6-3).وكانت أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا بلغت في وقت سابق الدور النهائي بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-2 و3-6 و6-1).وتتطلع اُنس جابر (27 عاما) الى ان تصبح اول لاعبة افريقية وعربية تفوز بلقب منافسات الفردي باحدى البطولات الأربع الكبرى.وكانت انس جابر احرزت خلال العام الحالي لقبي بطولتي مدريد وبرلين.