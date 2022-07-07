بطولة ويمبلدون - انس جابر تواجه في النهائي الكازاختسانية ايلينا ريباكينا


Publié le Jeudi 07 Juillet 2022 - 17:41قراءة: 0 د, 32 ث
      
ستواجه التونسية انس جابر المصنفة ثانية عالميا في الدور النهائي لبطولة ويمبلدون (ثاني الدورات الاربع الكبرى، غراند سلام) المقرر يوم السبت المقبل الكازاختسانية ايلينا ريباكينا المصنفة 23 عالميا.


وترشحت ايلينا ريباكينا الى النهائي بفوزها في الدور نصف النهائي اليوم الخميس على الرومانية سيمونا هاليب المصنفة 18 عالميا 2-1 (6-3 و6-3).

وكانت أُنس جابر المصنفة ثانية عالميا بلغت في وقت سابق الدور النهائي بفوزها على الألمانية تاتيانا ماريا المصنفة 103 عالميا 2-1 (6-2 و3-6 و6-1).


وتتطلع اُنس جابر (27 عاما) الى ان تصبح اول لاعبة افريقية وعربية تفوز بلقب منافسات الفردي باحدى البطولات الأربع الكبرى.
..


وكانت انس جابر احرزت خلال العام الحالي لقبي بطولتي مدريد وبرلين.


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 249440



En continu...

Toutes les news...
| || | |
TV | Mosaique |Jawhara|IFM| |
الخميس 07 جويلية 2022 | 8 ذو الحجة 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
21:31 19:43 16:16 12:31 05:07 03:17
Babnet
27°
Babnet37°Babnet% 50:الرطــوبة
تونــسBabnet27°
7.72 كم/س
:الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
37°-2733°-2531°-2331°-2334°-24
  • Avoirs en devises
    24439,9

  • (7 juil)
  • Jours d'importation
    121
  •              1 € = 3,24286 DT        1$ =3,11860 DT
  • Solde Compte du Trésor   (7 juil)   1319,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


All radio
Powered by DaysPedia.com
Heure actuelle أ  Madrid
095538am
jeu. 30 juin
   