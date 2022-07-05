31 عرضا متنوعا في الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي من 13 جويلية الى 19 اوت ثقافة

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كشفت هيئة تنظيم مهرجان الحمامات الدولي، مساء يوم الثلاثاء بالمركز الثقافي الدولي بالحمامات، عن البرمجة التي أعدتها لتأثيث الدورة 56 للمهرجان، التي تعود بعد سنتين من التوقف بسبب جائحة كوفيد، "دورة سيجد فيها عشاق المسرح والعروض الركحية والموسيقى بمختلف أنماطها التونسية والمغاربية والعربية والعالمية ضالتهم، دورة وفاء للأسس التي انبنى عليها المهرجان، الذي انتصر للمسرح وللإبداعات الثقافية التونسية بمختلف تجلياتها"، وفق ما أكده مدير الدورة، لسعيد سعيد.افتتاح الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي سيكون بعرض مسرحية توفيق الجبالي "على هواك" يوم الاربعاء 13 جويلية، الذي سيكرم فيه الفنانة فقيدة المسرح، زينب فرحات، على أن يخصص العرض الختامي لتكريم الفنان عدنان الشواشي بعرض "الحمامات تغني عدنان الشواشي" بمشاركة الفنان عدنان الشواشي وبمشاركة فرقة موسيقية بقيادة الفنان القدير عبد الرحمان العيادي.وعبر الفنان عدنان الشواشي، الذي حضر الندوة الصحفية، بالمناسبة، عن سعادته بتنظيم هذا الحفل، الذي قال إنه سيقدم فيه مجموعة من الاغاني الجديدة التي ستعرض لأول مرة ومجموعة من الاغاني القديمة باخراج وتوزيع موسيقي جديدين.وأشار المدير الفني لهذه الدورة، حمدي مخلوف، إلى أن الدورة 56 لمهرجان الحمامات الدولي ستشهد تقديم مجموع 31 عرضا موزعة الى 18 عرضا من تونس بنسبة 58 بالمائة من البرمجة، و13 عرضا من مختلف دول العالم، من بينها 5 عروض موسيقية دولية عربية من المغرب وفلسطين ولبنان ومصر، و8 عروض من فرنسا وايطاليا وكوبا والولايات المتحدة وكندا وبلجيكا.وأوضح أن الدورة ستشهد تقديم 8 عروض مسرحية وكوريغرافية تمثل ربع البرمجة، من بينها مسرحية الفنانة الف الطبوبي "آخر مرة"، ومسرحية الفنان عزيز الجبالي "هربة"، ومسرحية "تائهون" لنزار السعيدي، بالاضافة الى عمل للفنانة نجوى ميلاد.وأعلن أن جمهور الحمامات سيكون على موعد مع 9 عروض دولية حصرية، ستعرض لاول مرة على ركح مهرجانات الحمامات الدولي، وهي تمثل 70 بالمائة من العروض الدولية، 6 منها ستعرض لاول مرة في الجمهورية التونسية.وهذه العروض هي "لوس فان فان للموسيقى اللاتينية" من كوبا، وعرض للموسيقي الايطالي اندريا قريمينيلي عازف "الفلوت ترافيرسيار"، وعرض لفنان الجاز العالمي "كورت روزنوينكل"، وعرض للفرقة العالمية "سان لاكس" لموسيقى الالكترو بوب من الولايات المتحدة الامريكية، وعرض "كال اسوف" لموسيقى الروك التوارق من بلجيكا، والفنانة العالمية "فوزية" للبوب القادمة من كندا، وعرض "باب لبلوز" من فرنسا، وعرض "فوم" في نمط القناوة من المغرب، والفنانة الفلسطينية "دلال ابو امنة" في عرض "يا ستي".وتشتمل قائمة العروض الحصرية على إبداعات تونسية، من بينها مسرحية "على هواك" لتوفيق الجبالي في العرض الافتتاحي، وعرض "مزيج" للفنان زهير قوجة من إنتاج المركز الثقافي الدولي بالحمامات يوم 15 جويلية، وعرض "نشيد الفرح" للفنان شادي القرفي بمصاحبة فوزي بن قمرة وصالح الفرزيط في عرض يجمع بين الموسيقى السنفونية والفن الشعبي، وعرض "نيران صديقة" للفنان التونسي الشاب "بنجامي" في نمط الموسيقى الالكترونية.ولاحظ حمدي مخلوف أن الدورة ستشهد كذلك تقديم عروض كبرى أخرى، من بينها عرض للفنان لطفي بوشناق، وعرض "ربوح" للفنان حاتم اللجمي، وعرض للفنان وائل حسار، وعرض حمزة نميرة من مصر، وعرض لمارسيل خليفة "محمود مرسيل وانا".