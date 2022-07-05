"إدامة" منصة الكترونية لحوكمة مختلف برامج التعاون الدولي في مجالات التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني

..





افاد وزير التشغيل والتكوين المهني، نصر الدين النصيبي الاثنين، ان الوزارة بصدد وضع منصة الكترونية "ادامة" لحوكمة مختلف برامج التعاون الدولي في مجالات المبادرة الخاصة والتكوين المهني.واضاف، خلال اشرافه على اشغال ورشة عمل مع الشركاء الفنيين والماليين بتنظيم من الوزارة وبالتعاون مع الوكالة الألمانية للتعاون الدولي، ان المنصة تمثل مبادرة نموذجية ستساهم في مزيد تطوير توجهات الوزارة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني ومزيد تصويب مشاريع الشراكة مع مختلف الشركاء وإضفاء مزيد من النجاعة على مختلف المشاريع المشتركة والعمل على إنجاحها.وشدد على أهمية إحكام التنسيق والتكامل بين مختلف برامج التعاون الدولي في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني وملائمتها مع التوجهات العامة الوزارة خلال فترة المخطط الممتدة من 2023 إلى 2025 وذلك عبر المنصة الإلكترونية "إدامة".وأشار إلى أن هذه المبادرة ستساعد على تسهيل متابعة وتقييم مختلف برامج ومشاريع التعاون مع مختلف الشركاء الدوليين بما يساعد على استشراف برامج تعاون جديدة واستباق الحلول العملية لضمان نجاحها وحوكمة التصرف في المالية العمومية بالإضافة إلى الاستجابة لتطلعات الشباب الباحثين عن شغل أو الراغبين في بعث مشاريع أو الإنخراط في المنظومة الوطنية للتكوين المهني.وتم خلال أشغال هذه الورشة تقديم عرض تفصيلي لبرامج التعاون الدولي مع مختلف الشركاء الفنيين والماليين إضافة إلى استعراض التوجهات العامة للوزارة في مجال التشغيل والمبادرة الخاصة والتكوين المهني بالإضافة إلى متابعة تقدم إنجاز المنصة "إدامة".وانبثقت عن ورشة العمل جملة من التوصيات من بينها العمل على ملائمة خريطة المشاريع والبرامج مع الأداة الرقمية "إدامة فضلا عن ملائمة المشاريع والبرامج المنجزة في إطار التعاون الدولي مع التوجهات العامة لمخطط التنمية فضلا عن تنظيم لقاءات دورية لمتابعة عملية حوكمة المشاريع والبرامج المنجزة في مجال دعم التشغيلية ومجال التكوين والتدريب المهني.