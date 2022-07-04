وزارة التجارة تضبط هوامش الربح عند التوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية بداية من الغد الثلاثاء


Publié le Lundi 04 Juillet 2022 - 18:37قراءة: 0 د, 31 ث
      
اعلنت وزارة التجارة وتنمية الصادرات، الاثنين، عن تحديد هوامش الربح عند التوزيع بالجملة والتفصيل لجملة من المواد الاستهلاكية التي شهدت اسعارها ارتفاعا خلال الفترة الفارطة، وذلك بداية من يوم الثلاثاء.


وضبطت وزارة التجارة السّقف الأقصى لهوامش الربح على مستوى الجملة بـ8 بالمائة وعلى مستوى التفصيل بـ14 بالمائة مع التفاوت من مادة الى اخرى، وفق بلاغ صادر عن وزارة التجارة

وشملت هوامش الربح عند التوزيع بالجملة والتفصيل كلا من المياه المعدنية والمشروبات والعصائر والزيوت النباتية والمصبرات الغذائية ومواد التنظيف المنزلي ومواد الصحة الجسدية.


ويندرج هذا القرار، الذي تم اتخاذه بالتوافق مع الهياكل المهنية، في اطار مواصلة تنفيذ الخطة الخصوصية لدعم المقدرة الشرائية للمستهلك.
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مود

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