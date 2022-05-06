زغوان: رفع 321 مخالفة اقتصادية وحجز 6 أطنان من المواد المدعمة اثر القيام ب1224 زيارة تفقد خلال شهر

تكثفت حملات المراقبة الاقتصادية بولاية زغوان على امتداد شهر افريل المنقضي (شهر رمضان) للضغط على الأسعار ومقاومة الاحتكار، وقد قامت فرق المراقبة في إطار حملات مشتركة شملت مختلف الفضاءات والمحلات التجارية في الجهة ب1224 زيارة تفقد ومراقبة تمكنت خلالها من رفع 321 مخالفة اقتصادية منها 173 من أجل عدم إشهار الأسعار والترفيع فيها و64 في شفافية المعاملة و59 بسبب عدم الاستظهار بالفواتير.وذكر المدير الجهوي للتجارة سفيان زيد ل"وات" اليوم الجمعة أن 85 مخالفة من مجموع المخالفات رفعت في قطاع المواد الغذائية و79 في الخضر والغلال و45 في قطاع اللحوم الحمراء والبيضاء و30 مخالفة في الملابس والأحذية و24 مخالفة في المخابز ومحلات صنع المرطبات إلى جانب بعض المواد الأخرىوأشار الى أن هذه الحملات أسفرت أيضا عن تحرير7 محاضر حجز فعلية وصورية منها 6 أطنان من المواد المدعمة بقيمة حوالي 10 آلاف دينار، و11 الف و700 علبة سجائر بالإضافة إلى مواد منتهية الصلوحية للاستهلاك أو الاستعمالولفت الى ان حملات المراقبة ستتواصل بالتنسيق مع كافة الوحدات الديوانية والأمنية ومصالح حفظ الصحة من أجل استقرار السوق والضغط على ارتفاع الأسعار والمحافظة على القدرة الشرائية للمواطن