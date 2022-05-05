بطولة مدريد للتنس - انس جابر تصعد باقتدار الى النهائي

تاهلت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور النهائي لبطولة مدريد للتنس للماسترز ذات 100 نقطة بفوزها على الروسية ايكاترينا أليكساندروفا المصنفة 45 عالميا 2-صفر (6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور نصف النهائي.وستواجه أنس جابر في النهائي المتأهلة من الدور نصف النهائي الذي سيجمع لاحقا بين السويسرية جيل بيلين تيشمان المصنفة 35 عالميا والامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالميا.