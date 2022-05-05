بطولة مدريد للتنس - انس جابر تصعد باقتدار الى النهائي


Publié le Jeudi 05 Mai 2022 - 16:07 قراءة: 0 د, 20 ث
      
تاهلت التونسية أنس جابر المصنفة عاشرة عالميا الى الدور النهائي لبطولة مدريد للتنس للماسترز ذات 100 نقطة بفوزها على الروسية ايكاترينا أليكساندروفا المصنفة 45 عالميا 2-صفر (6-2 و6-3) في المباراة التي اقيمت يوم الخميس لحساب الدور نصف النهائي.
وستواجه أنس جابر في النهائي المتأهلة من الدور نصف النهائي الذي سيجمع لاحقا بين السويسرية جيل بيلين تيشمان المصنفة 35 عالميا والامريكية جيسيكا بيغولا المصنفة 14 عالميا.





Commentaires


1 de 1 commentaires pour l'article 245686

Vivelatunisie  (Tunisia)  |Jeudi 05 Mai 2022 à 16h 42m |           
أنس جابر تمكنت عديد المرات من الوصول إلى النصف و الثمن دون الفوز بالكأس، أتمنى لها هاته المرة الفوز خاصة و أنها بلغت النهائي



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