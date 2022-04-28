بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تتاهل الى الدور الثاني

تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا الى الدور الثاني لبطولة مدريد للماسترز، من فئة 1000 نقطة، اثر فوزها اليوم الخميس على اللاعبة الايطالية جاسمين باوليني المصنفة 46 عالميا، بمجموعتين نظيفتين، بواقع 7-6 و6-1.وستلتقي أنس جابر في الدور الثاني بالفائزة من مباراة الفرنسية آليزي كورني المصنفة 34 عالميا والروسية فارفارا غراشيفا.يذكر أنّ بطولة مدريد تقام على أرضية ترابية، وهي تعد مرحلة هامة للاعبات رابطة محترفات التنس، قبل بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".