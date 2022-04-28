بطولة مدريد للماسترز: أنس جابر تتاهل الى الدور الثاني


Publié le Jeudi 28 Avril 2022 - 12:47 قراءة: 0 د, 24 ث
      
تأهلت اللاعبة التونسية أنس جابر المصنفة 10 عالميا الى الدور الثاني لبطولة مدريد للماسترز، من فئة 1000 نقطة، اثر فوزها اليوم الخميس على اللاعبة الايطالية جاسمين باوليني المصنفة 46 عالميا، بمجموعتين نظيفتين، بواقع 7-6 و6-1.


وستلتقي أنس جابر في الدور الثاني بالفائزة من مباراة الفرنسية آليزي كورني المصنفة 34 عالميا والروسية فارفارا غراشيفا.

يذكر أنّ بطولة مدريد تقام على أرضية ترابية، وهي تعد مرحلة هامة للاعبات رابطة محترفات التنس، قبل بطولة رولان غاروس ثاني البطولات الأربع الكبرى "غراند سلام".

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 245359



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الخميس 28 أفريل 2022 | 27 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:42 19:07 16:02 12:24 05:29 03:53
Babnet
19°
 Babnet20° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet16°
5.66 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الخميسالجمعةالسبتالأحدالاثنين
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
20°-1621°-1421°-1223°-1223°-14
  • Avoirs en devises
    24142,5

  • (27 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26720 DT        1$ =3,04632 DT
  • Solde Compte du Trésor   (27 avril)   1080,6 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


القرآن الكريم

   