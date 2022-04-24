صدور امر رئاسي يتعلق بنشر فيلق مشاة بجمهورية افريقيا الوسطى تحت راية الامم المتحدة

صدر بالرائد الرسمي للجمهورية التونسية (عدد 45) أمر رئاسي عدد 422 لسنة 2022 يتعلّق بنشر فيلق مشاة خفيف بجمهورية إفريقيا الوسطى تحت راية الأمم المتحدة.ووفق الفصل الاول من الامر، ينشر فيلق مشاة خفيف قوامه أربع مائة وخمسون (450) عسكريا في إطار الدعم لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (مينوسكا)ونص الفصل الثاني على ان تُكلّف هذه الوحدة العسكرية بمهام التدخّل لحماية المدنيين من أعمال الجماعات المسلّحة وتأمين منطقة الانتشار خاصة من خلال تركيز نقاط مراقبة وتوجيه المساعدات الإنسانية وحماية موظّفي منظمة الأمم المتحدة وممتلكاتها.كما تتولّى دعم عمليات نزع السلاح والتسريح وإعادة الإدماج والعودة للوطن والمساعدة على مراقبة احترام حقوق الإنسان في إطار المهامالموكولة لبعثة الأمم المتحدة المتكاملة المتعددة الأبعاد لتحقيق الاستقرار في جمهورية إفريقيا الوسطى (MINUSCA)كما نص الفصل الثالث على ان مدة انتشار الوحدة العسكرية حددت بسنة واحدة ابتداء من 22 ماي 2022، قابلة للتجديد لمدة سنة إضافية.