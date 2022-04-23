بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة الاخيرة):النادي الافريقي يفوز على الترجي الرياضي 33-32 ويتوج بلقب البطولة


Publié le Samedi 23 Avril 2022 - 16:20 قراءة: 0 د, 33 ث
      
توج النادي الافريقي بلقب بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2021-2022 بعد فوزه مساء اليوم السبت على الترجي الرياضي بنتيجة 33-32 في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة القرجاني في اطار الجولة الاخيرة لمرحلة التتويج للبطولة.


واحرز النادي الافريقي بذلك لقبه الثالث عشر في سجله من البطولات المحلية.

وفي ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة والاخيرة لمرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد:

قاعة القرجاني
النادي الافريقي-الترجي الرياضي 33-32
قاعة الحمامت
جمعية الحمامات-نسر طبلبة 17-27
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-النجم الساحلي 25-30

الترتيب
1-النادي الافريقي 18 10
2-الترجي الرياضي 16 10
3-النجم الساحلي 13 10
4-نادي ساقية الزيت 10 10
5-نسر طبلبة 7 10
6-جمعية الحمامات 2 10



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