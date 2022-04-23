بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (الجولة الاخيرة):النادي الافريقي يفوز على الترجي الرياضي 33-32 ويتوج بلقب البطولة

توج النادي الافريقي بلقب بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد لموسم 2021-2022 بعد فوزه مساء اليوم السبت على الترجي الرياضي بنتيجة 33-32 في المباراة التي جمعت الفريقين بقاعة القرجاني في اطار الجولة الاخيرة لمرحلة التتويج للبطولة.واحرز النادي الافريقي بذلك لقبه الثالث عشر في سجله من البطولات المحلية.وفي ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة العاشرة والاخيرة لمرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد:قاعة القرجانيالنادي الافريقي-الترجي الرياضي 33-32قاعة الحمامتجمعية الحمامات-نسر طبلبة 17-27قاعة ساقية الزيتنادي ساقية الزيت-النجم الساحلي 25-30الترتيب1-النادي الافريقي 18 102-الترجي الرياضي 16 103-النجم الساحلي 13 104-نادي ساقية الزيت 10 105-نسر طبلبة 7 106-جمعية الحمامات 2 10