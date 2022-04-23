الكرة الطائرة| بطولة افريقيا للاندية - 24 فريقا في الموعد

اعلن الاتحاد الافريقي للكرة الطائرة ان 24 فريقا اكدت مشاركتها في الدورة الاربعين لبطولة افريقيا للاندية التي ستستضيفها تونس من 5 الى 18 ماي القادم.فالي جانب فريق الترجي الرياضي حامل اللقب, ستكون تونس ممثلة بكل من مستقبل المرسى والاولمبي القليبي ومولدية بوسالم فيما سيشارك فريقان من مصر هما الزمالك والاهلي ومثلهما من ليبيا هما السوحلي واهلي طرابلس.كما ستسجل كينيا حضورها ب 3 فرق شانها شان الكونغو الديمقراطية واثيوبيا في حين ستكون رواندا وغينيا وغامبيا ونيجيريا والكوت ديفوار وبورندي ممثلة بفريق واحد لكل منها الى جانب فريق اخر في قائمة الانتظار من الكامرون او بورندي.