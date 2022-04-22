رسميا : الملعب الأولمبي بسوسة جاهز لاحتضان المباريات وتقدم الاشغال بنسبة 99 بالمائة

اعلنت وزارة الشباب والرياضة يوم الجمعة رسميا عن جاهزية الملعب الأولمبي بسوسة لاحتضان جميع مباريات النجم الساحلي التي ستدور في الفترة الممتدة من 2 ماي الي 30 جوان 2022 انطلاقا من مرحلة "البلاي اوف" لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم باستثناء الحصص التدريبية.جاء ذلك اثر جلسة عمل انعقدت بمقر الوزارة باشراف وزير الشباب والرياضة كمال دقيش وبحضور عدد من الاطارات الجهوية والمحلية بولاية سوسة وممثلين عن وزارة التجهيز والإسكان واطارات الوزارة.واضافت وزارة الشباب والرياضة ان هذا القرار يعتبر موافقة مبدئية في انتظار إستكمال أشغال القسط الثاني من المشروع والمتمثلة في الإنارة وتركيز السبورة اللامعة ومنصة الصحفيين حيث بلغت نسبة تقدم أشغال تهيئة الملعب 99 بالمائة.وارتفعت طاقة استيعاب الملعب الاولمبي بسوسة بعد اشغال التوسعة الى 40 الف متفرج.يذكر ان النجم الساحلي خاض منذ انطلاق اشغال اعادة تهيئة وتوسعة الملعب الاولمبي بسوسة مبارياته المحلية بملاعب بوعلي الحوار بحمام سوسة ومصطفى بن جنات بالمنستير وحمدة العواني بالقيروان بينما توزعت مقابلاته القارية على ملاعب حمادي العقربي برادس ومصطفى بن جنات بالمنستير والطيب المهيري بصفاقس.