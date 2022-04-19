تصفيات أمم إفريقيا ( الكوت ديفوار 2023) .. اليوم قرعة توزيع المجموعات

ستحتضن مدينة جوهانسبوغ الجنوب افريقية مساء اليوم الثلاثاء (بداية من الساعة السادسة والنصف مساء بتوقيت تونس)قرعة التصفيات المؤهلة إلى بطولة كأس أمم أفريقيا 2023 التي تستضيفها كوت ديفوار.وقد تم وضع المنتخب الوطني التونسي في التصنيف الأول للقرعة . ويشارك فيها 48 منتخبا سيتم تقسيمها على 12 مجموعة وتضم كل واحدة منها 4 منتخبات.السينغال - المغرب - نيجيريا - مصر - تونس - الكاميرون - الجزائر - مالي - كوت ديفوار - بوركينا فاسو - غانا - الكونغو الديمقراطية.جنوب أفريقيا - الرأس الأخضر - غينيا - الغابون - بنين - أوغندا - زامبيا - الكونغو - غينيا الاستوائية - مدغشقر - كينيا - سيراليون.ناميبيا - موريتانيا - غينيا بيساو - النيجر - ليبيا - موزمبيق - مالاوي - توغو - زيمبابوي - غامبيا - أنغولا - جزر القمر.تنزانيا - أفريقيا الوسطى - السودان - رواندا - بوروندي - إثيوبيا - إي سواتيني - ليسوتو - بوتسوانا - ليبيريا - جنوب السودان - ساو تاومي وبرينسيبي.وستوزع القرعة 48 منتخبا إلى 12 مجموعة، ويتأهل عن كل مجموعة البطل ووصيفه إلى النهائيات، على أن يتأهل من مجموعة كوت ديفوار فريق واحد إلى النهائيات، على اعتبار أن نتائج كوتديفوار لن تحتسب باعتبارها البلد المستضيف للمسابقة.