الرابطة الاولى: النتائج و الترتيب

في ملعب بن قردان:اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي صفر-1في ملعب المتلوينجم المتلوي - الترجي الرياضي 1-2في ملعب نجيب الخطاباتحاد تطاوين - أمل حمام سوسة 2-1في ملعب الطيب المهيري بصفاقسالنادي الصفاقسي - نادي حمام الأنف 2-صفر- الترجي الرياضي 27 14 8 3 3 20 7 تاهل الى مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز2- النادي الصفاقسي 21 14 6 3 5 12 10 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز-- اتحاد بن قردان 21 14 5 6 3 10 8 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطة حوافز--------------------------------------------------------------------------------------------- اتحاد تطاوين 21 14 6 3 5 13 155-النادي البنزرتي 19 14 6 1 7 13 14-------------------------------------------------------------------------------------------6- نجم المتلوي 17 14 4 5 5 11 15 يلعب في مرحلة تفادي النزول67- امل حمام سوسة 16 14 3 7 4 11 11 يلعب في مرحلة تفادي النزول.-------------------------------------------------------------------------------------------8- نادي حمام الانف 10 14 2 4 8 9 18 نزل الى بطولة الرابطة