الرابطة الاولى: النتائج و الترتيب


Publié le Lundi 18 Avril 2022 - 16:17 قراءة: 1 د, 1 ث
      
في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة الاخيرة من منافسات المرحلة الاولى للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاربعاء:


في ملعب بن قردان:
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي صفر-1
 

في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضي 1-2
 
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين - أمل حمام سوسة 2-1
 
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - نادي حمام الأنف 2-صفر

الفريق ن ل ف ت ه له عليه
- الترجي الرياضي 27 14 8 3 3 20 7 تاهل الى مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز
2- النادي الصفاقسي 21 14 6 3 5 12 10 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز
-- اتحاد بن قردان 21 14 5 6 3 10 8 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطة حوافز
-------------------------------------------------------------------------------------------
-- اتحاد تطاوين 21 14 6 3 5 13 15
5-النادي البنزرتي 19 14 6 1 7 13 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
6- نجم المتلوي 17 14 4 5 5 11 15 يلعب في مرحلة تفادي النزول
67- امل حمام سوسة 16 14 3 7 4 11 11 يلعب في مرحلة تفادي النزول.
-------------------------------------------------------------------------------------------
8- نادي حمام الانف 10 14 2 4 8 9 18 نزل الى بطولة الرابطة


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 244793



En continu

Toutes les news
| | | | |
TV | Mosaique | Jawhara| IFM| |
الاثنين 18 أفريل 2022 | 17 رمضان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
20:30 18:58 16:00 12:26 05:42 04:09
Babnet
19°
 Babnet19° Babnet % 34 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميسالجمعة
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
19°-1026°-1029°-1622°-1524°-14
  • Avoirs en devises
    24268,5

  • (15 avril)
  • Jours d'importation
    130
  •              1 € = 3,26461 DT        1$ =3,01250 DT
  • Solde Compte du Trésor   (15 avril)   715,1 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   