الرابطة الاولى: النتائج و الترتيب

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب الجولة الاخيرة من منافسات المرحلة الاولى للمجموعة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم و التي دارت مساء اليوم الاربعاء:
في ملعب بن قردان:
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي صفر-1
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضي 1-2
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين - أمل حمام سوسة 2-1
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - نادي حمام الأنف 2-صفر
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
- الترجي الرياضي 27 14 8 3 3 20 7 تاهل الى مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز
2- النادي الصفاقسي 21 14 6 3 5 12 10 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز
-- اتحاد بن قردان 21 14 5 6 3 10 8 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطة حوافز
-------------------------------------------------------------------------------------------
-- اتحاد تطاوين 21 14 6 3 5 13 15
5-النادي البنزرتي 19 14 6 1 7 13 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
6- نجم المتلوي 17 14 4 5 5 11 15 يلعب في مرحلة تفادي النزول
67- امل حمام سوسة 16 14 3 7 4 11 11 يلعب في مرحلة تفادي النزول.
-------------------------------------------------------------------------------------------
8- نادي حمام الانف 10 14 2 4 8 9 18 نزل الى بطولة الرابطة
في ملعب بن قردان:
اتحاد بن قردان - النادي البنزرتي صفر-1
في ملعب المتلوي
نجم المتلوي - الترجي الرياضي 1-2
في ملعب نجيب الخطاب
اتحاد تطاوين - أمل حمام سوسة 2-1
في ملعب الطيب المهيري بصفاقس
النادي الصفاقسي - نادي حمام الأنف 2-صفر
الفريق ن ل ف ت ه له عليه
- الترجي الرياضي 27 14 8 3 3 20 7 تاهل الى مرحلة التتويج ب3 نقاط حوافز
2- النادي الصفاقسي 21 14 6 3 5 12 10 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطتي حوافز
-- اتحاد بن قردان 21 14 5 6 3 10 8 تاهل الى مرحلة التتويج بنقطة حوافز
-------------------------------------------------------------------------------------------
-- اتحاد تطاوين 21 14 6 3 5 13 15
5-النادي البنزرتي 19 14 6 1 7 13 14
-------------------------------------------------------------------------------------------
6- نجم المتلوي 17 14 4 5 5 11 15 يلعب في مرحلة تفادي النزول
67- امل حمام سوسة 16 14 3 7 4 11 11 يلعب في مرحلة تفادي النزول.
-------------------------------------------------------------------------------------------
8- نادي حمام الانف 10 14 2 4 8 9 18 نزل الى بطولة الرابطة
Commentaires
0 de 0 commentaires pour l'article 244793