فرق المراقبة المشتركة بنابل تضبط 2ر1طن من الطماطم تروج خارج مسالك التوزيع القانونية

تمكن فريق مراقبة مشترك متكون من أعوان المراقبة الاقتصادية بالإدارة الجهوية للتجارة بنابل وأعوان الشرطة البلدية، من ضبط شاحنة خفيفة محملة بكمية من مادة الطماطم الطازجة قدرها 2ر1طن يتولى صاحبها ترويجها خارج مسالك التوزيع القانونية لفائدة تجار الخضر و الغلال بالتفصيل.و جاء في بلاغ صادر عن وزارة التجارة وتنمية الصادرات، اليوم الأحد ، أنه تفعيلا للمقتضيات القانونية المتعلقة بالغرض،تم حجز كامل البضاعة المذكورة حجزا فعليا وتوجيهها إلى سوق الجملة ذات المصلحة الجهوية بنابل قصد إعادة ضخها بالمسالك القانونية وتأمين محصول بيعها بالقباضة المالية وتتبع المعني بالأمر من أجل مسك منتوجات لغرض بيعها أو المضاربة فيها دون أن تتوفر فيه شروط ممارسة التجارة المنصوص عليها بالتشاريع الجاري بها العمل .ويندرج هذا الإجراء ، في إطار أعمال المراقبة المشتركة الهادفة الى التصدي للمضاربة والاحتكار وعمليات البيع خارج مسالك التوزيع القانونية وخاصة منها المتعلقة المنتوجات الفلاحية التي تشهد ضغوطات على مستوى التزويد و الأسعار.