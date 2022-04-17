الالعاب الذهبية / طومسون-هيرا تسجل أسرع زمن بسباق 100 متر هذ العام

سجلت العداءة الجمايكية إيلين طومسون-هيرا الحاصلة على خمس ذهبيات أولمبية أسرع زمن في سباق 100 متر خلال 2022 عندما قطعت المسافة في 10.89 ثانية في الألعاب الذهبية المقامة في والنوت بولاية كاليفورنيا الأمريكية امس السبت.وحققت طومسون-هيرا هذا الإنجاز في الدورنصف النهائي في أول سباق تخوضه خارج القاعات خلال الموسم الحالي.وقررت طومسون-هيرا (29 عاما) عدم المشاركة في نهائي السباق دون ذكر أي أسباب.وقالت عبر تويتر "سعيدة بالعودة. وتحقيق 10.89 ثانية في بداية الموسم".وأصبحت طومسون-هيرا أول رياضية تفوز بالذهبية الأولمبية لسباقي السرعة 100 و200 متر مرتين متتاليتين عندما احتفظت بلقبي السباقين في أولمبياد طوكيو الصيفي 2020 العام الماضي قبل أن تتوج مسيرتها المتميزة في الدورة السابقة بالفوز بذهبية سباق التتابع أربعة في 100 متر أيضا.