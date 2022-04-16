كرة السلة: الدور نصف النهائي للبطولة المحترفة - نتائج الجولة الثانية

في قاعة محمد المزالي بالمنستيرالاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80 - 62في قاعة الزهراءالزهراء الرياضية-النجم الرادسي 74 -57وسجل فريقا الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية الفوز الثاني على التوالي حيث كان اتحاد المنستير قد فاز في الجولة الاولى على الملعب النابلي 89-84 فيما تفوق فريقالزهراء الرياضي على النجم الرادسي 78-74وتجري يوم الثلاثاء الجولة الثالثة من نصف النهائي . ويتاهل الى الدور النهائي الفائز في ثلاث مقابلات من كل مواجهة