كرة السلة: الدور نصف النهائي للبطولة المحترفة - نتائج الجولة الثانية

في ما يلي نتائج مقابلتي الجولة الثانية للدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اللتين جرتا اليوم:
في قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80 - 62
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 74 -57
وسجل فريقا الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية الفوز الثاني على التوالي حيث كان اتحاد المنستير قد فاز في الجولة الاولى على الملعب النابلي 89-84 فيما تفوق فريق
الزهراء الرياضي على النجم الرادسي 78-74
وتجري يوم الثلاثاء الجولة الثالثة من نصف النهائي . ويتاهل الى الدور النهائي الفائز في ثلاث مقابلات من كل مواجهة
في قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80 - 62
في قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 74 -57
وسجل فريقا الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية الفوز الثاني على التوالي حيث كان اتحاد المنستير قد فاز في الجولة الاولى على الملعب النابلي 89-84 فيما تفوق فريق
الزهراء الرياضي على النجم الرادسي 78-74
وتجري يوم الثلاثاء الجولة الثالثة من نصف النهائي . ويتاهل الى الدور النهائي الفائز في ثلاث مقابلات من كل مواجهة
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