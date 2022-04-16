كرة السلة: الدور نصف النهائي للبطولة المحترفة - نتائج الجولة الثانية


Publié le Samedi 16 Avril 2022 - 17:30 قراءة: 0 د, 27 ث
      
في ما يلي نتائج مقابلتي الجولة الثانية للدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة اللتين جرتا اليوم:


في قاعة محمد المزالي بالمنستير
الاتحاد المنستيري-الملعب النابلي 80 - 62
في قاعة الزهراء

الزهراء الرياضية-النجم الرادسي 74 -57

وسجل فريقا الاتحاد المنستيري والزهراء الرياضية الفوز الثاني على التوالي حيث كان اتحاد المنستير قد فاز في الجولة الاولى على الملعب النابلي 89-84 فيما تفوق فريق
الزهراء الرياضي على النجم الرادسي 78-74
وتجري يوم الثلاثاء الجولة الثالثة من نصف النهائي . ويتاهل الى الدور النهائي الفائز في ثلاث مقابلات من كل مواجهة




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