وزير الدفاع يؤدي زيارة تفقد إلى مدرسة ضباط الصف بالبحريّة

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أدّى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، مساء أمس الاربعاء، زيارة تفقّد إلى مدرسة ضباط الصف بالبحرية : خليج الشعرة – بنزرت.واستمع الوزير، إلى بيانات حول سير العمل بهذه المؤسسة التعليمية العسكرية ومنظومة التكوين بها، من حيث البرامج والمناهج البيداغوجية وطرق التدريب والتمرين، وفق بلاغ صادر اليوم الخميس عن وزارة الدفاع الوطني.كما اطلع على ظروف العيش والعمل بهذه المؤسسة، مثمّنا مجهود كافة القائمين عليها في سبيل دعم إشعاعها التكويني.وتناول بالمناسبة وجبة الإفطار مع العسكريين العاملين بها.