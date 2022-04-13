وزارة التعليم العالي تفند ما يتداول بشأن تسجيل نقص أو اضطراب في تقديم الأكلة بمختلف المطاعم الجامعية خلال شهر رمضان

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فندت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، الاربعاء، ما يتداول عبر بعض وسائل الإعلام بخصوص تسجيل نقص واضطراب في تقديم الأكلة بالمطاعم الجامعية خلال شهر رمضان مؤكدة مضاعفة الجهود من أجل توفير العدد الكافي من وجبتي الإفطار والسحور.وأشارت الوزارة في بلاغ توضيحي لها، أن المطاعم الجامعية تقدم أكثر من 78 ألف وجبة يوميا طيلة السنة الجامعية، وتتضاعف الجهود خلال شهر رمضان المعظّم من أجل توفير العدد الكافي من وجبتي الإفطار والسحور مع الحرص بشكل خاصّ على أن تتميّز هذه الأكلات بالجودة والتنوّع وأن تتماشى مع العادات والتقاليد الغذائية لشهر رمضان.وأوضحت في ما يخص خدمة الإطعام بالحي الجامعي ببن عروس، أنه خلافا لما يتداول حول نفاد الأكلة بسبب غلق المطبخ فإنع تم غلق مطبخ إعداد الأكلة فقط بسبب أشغال التهيئة ويجري حاليا إعداد الأكلة وتقديمها لطلبة الحي الجامعي بصفة عادية وبنفس عدد الأكلات حسب عدد المقيمين بالحيّ أي 100 أكلة وليس 60 أكلة.وتقوم الوزارة بتوزيع الأكلة على طالبات المبيت الجامعي ببن عروس وعددهنّ 250 طالبة، دون تسجيل أيّ اضطراب في توزيع الأكلة في المؤسّستين المذكورتين، لتوفر معدّل 350 أكلة يوميا لفائدة كافة الطلبة المقيمين، وفق ذات البلاغ.كما أشارت الوزارة الى عدم حصول أيّ اضطراب أو نقص في عدد الوجبات المقدّمة للطلبة بالمطعمين الجامعيين "الرياض" والحيّ الجامعي " الغزالي" بولاية سوسة، وكذلك بالمطعم الجامعي "الورود" بولاية المنستير حيث يقع بشكل يومي تسجيل فائض في عدد من الوجبات التّي يتمّ إعدادها مقارنة بالعدد الموزع.ولفتت إلى عدم تسجيل نقص في وجبة الإفطار بالمطعم الجامعي "ابن عرفة" بولاية قفصة، إلاّ في ما يتعلٌّق بحادثة جدّت يوم 10 أفريل الجاري، حيث لم يتمكّن المشرفون على هذا المطعم إلاّ من تقديم بعض مكوّنات وجبة الإفطار لذلك اليوم لسبع طلاب كانوا قد توجّهوا للمطعم الجامعي في وقت متأخر جدّا أي بعد انتهاء التوقيت المحدّد لتوزيع وجبات الإفطار.وأشارت الوزارة إلى أن دواوين الخدمات الجامعية والمؤسّسات الراجعة لها بالنظر تبقى على ذمّة الطلبة وممثّليهم لتشريكهم والاستماع إلى مقترحاتهم ورغباتهم والعمل على التفاعل معها بكلّ إيجابية.يذكر ان عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العام لطلبة تونس أيمن بوبكر أكد في تصريح ل(وات)، يوم 11 أفريل الجاري، وجود تشكيات من الطلبة تعلقت بالخصوص بعدم الحصول على أكلة كاملة بسبب نفادها وكذلك غلق عدد من المطاعم الجامعية الأخرى، لافتا حصول اضطراب في التزود بالأكلة في عديد المطاعم الجامعية منذ انطلاق شهر رمضان .