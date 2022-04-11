توزر: "مائدة الرحمان"..مائدة إفطار لعابري السبيل والمحتاجين بمبادرات فردية وبفضل تبرعات أهل الاحسان

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نظم عدد من المتطوعين من أبناء مدينة توز، وذلك للسنة الثانية على التوالي، "مائدة الرحمان"، لتوفير وجبات الإفطار لعابري السبيل والعائلات المحتاجة من ضعاف الحال، مدعومين بتبرعات من قبل أهل الاحسان، بالمواد اللازمة لإعداد الوجبات، الى جانب أموال وحتى وسائل نقل خاصة لإيصال الوجبات لبعض لأسر في منازلهم.وذكر مخلص السبوعي، أحد المتطوعين، في تصريح لـ(وات)، أن القائمين على المائدة، اختاروا أحد المطاعم الخاصة في حي الرحبة وسط المدينة لإعداد الوجبات اليومية، محملين بزاد لا بأس به من التطوعات في سبيل خدمة الآخرين، الى جانب زادهم اللازم لإعداد الأكلات التي تتنوع حسب ما تم توفيره من مواد غذائية من قبل المتبرعين.وأضاف ذات المتحدث، أن الفكرة انطلقت منذ سنة، آملا أن تتواصل كامل أيام شهر رمضان للعام الحالي وحتى خلال السنوات القادمة، وذلك بعدما وجدت المائدة تجاوبا كبيرا من "أهل الخير"، حسب تعبيره، لافتا إلى أنه لا يمر يوم إلا وتفد عليهم التبرعات والهبات بشكل مواد استهلاكية غذائية مخصصة لإعداد الاكلات، خاصة مع ارتفاع رواد المائدة من 60 منتفعا في الأيام الأولى، إلى 150 منتفعا في الأيام الأخيرة.ولا تقتصر خدمات المائدة ،على تقديم الوجبات على عين المكان من خلال نصب خيمة في ساحة الرحبة، والتي يقصدها الزوار من عابري السبيل والمحتاجين من سكان المدينة وحتى من خارجها، بل تطوع كذلك مجموعة من الأشخاص لإيصال الوجبات بشكل يومي لبعض الأسر في أحياء المدينة ممن لا يسمح لهم وضعهم المادي بإعداد وجبات الإفطار بشكل يومي.وأوضح السبوعي، في ذات السياق، أنه ورغم التجاوب الطيب من بعض التجار وميسوري الحال بتوفير المواد، إلا أن الضغط الكبير الذي تشهده مادتي البيض والزيت النباتي يجعلهما ينفدان بسرعة، موجها نداءه إلى أهل البر بمواصلة توفير كميات هامة من هاتين المادتين حتى يتم التمكن من مواصلة إسداء خدمات المائدة.