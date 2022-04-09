بطولة النخبة الوطنية لكرة اليد (مرحلة التتويج): نتائج مباريات الجولة التاسعة

في ما يلي النتائج و الترتيب في اعقاب مباريات الجولة التاسعة من مرحلة التتويج لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الافريقي 37-27
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي-النجم الساحلي 22-34
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-جمعية الحمامات 29-22
الترتيب ل ن
1-الترجي الرياضي 16 9
-النادي الافريقي 16 9
3-النجم الساحلي 11 9
4-نادي ساقية الزيت 10 9
5-نسر طبلبة 5 9
6-جمعية الحمامات 2 9
قاعة طبلبة
نسر طبلبة-النادي الافريقي 37-27
قاعة الزواوي
الترجي الرياضي-النجم الساحلي 22-34
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت-جمعية الحمامات 29-22
الترتيب ل ن
1-الترجي الرياضي 16 9
-النادي الافريقي 16 9
3-النجم الساحلي 11 9
4-نادي ساقية الزيت 10 9
5-نسر طبلبة 5 9
6-جمعية الحمامات 2 9
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