الرابطة الأولى (الجولة 13): اثارة في سباق التأهل لمرحلة التتويج وتشويق يرافق مواجهات تفادي النزول

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تدرك المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم غدا الاحد محطتها قبل الاخيرة باجراء مقابلات الجولة الثالثة عشرة التي سيكون خلالها التنافس على اشده سواء بين الفرق المعنية بالتاهل الى مرحلة التتويج او بين الاندية المهددة بحسابات تفادي النزول.في المجوعة الأولى، يستضيف الترجي الرياضي المتصدر برصيد 21 نقطة اتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث مناصفة مع النادي الصفاقسي برصيد 18 في مقابلة صعبة يتطلع خلالها الفريقان لدعم موقفهما في سباق الترشح الى مرحلة التتويج. وسيسعى أبناء المدرب راضي الجعايدي مدعومين بأسبقية الأرض والجمهور الى العودة الى سكة الانتصارات وتعويض الهزيمة المفاجئة التي تكبدها الفريق في الجولة الماضية أمام نادي حمام الانف متذيل الترتيب 1-2 للتوقيع رسميا على وثيقة المرور الى مرحلة "البلاي أوف" قبل جولة من النهاية ورفع منسوب الثقة قبل المواجهة المرتقبة الاسبوع القادم امام وفاق سطيف الجزائري لحساب ذهاب الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا لكن المهمة لن تكون يسيرة باعتبار ان كتيبة المدرب شكري الخطوي يغذيها طموح العودة بنتيجة ايجابية للابقاء على حظوظها في سباق التاهل الى مرحلة التتويج وإعادة سيناريو مباراة الذهاب التي انتهت بفوز اتحاد تطاوين 2-1.ومن جهة أخرى، يتحول اتحاد بن قردان صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة الى ملعب بوعلي لحوار لملاقاة أمل حمام سوسة صاحب المركز السادس برصيد 15 نقطة في مباراة قد تكون حاسمة للفريق الضيف في مشواره نحو بلوغ مرحلة التتويج باعتبار أنّ الانتصار وحده من سيعزز حظوظ أبناء المدرب أيمن شواط في ضمان أحد المقاعد الثلاثة المؤهلة للبلاي أوف وهو ما لن يسمح به فريق المدرب نوفل شبيل العازم بدوره على تجديد العهد مع الانتصارات بعد 4 تعادلات متتالية آخرها أمام النادي الصفاقسي على ملعب الطيب المهيري بنتيجة 1-1.وبدوره يستضيف النادي البنزرتي صاحب المركز السابع برصيد 13 نقطة النادي الصفاقسي صاحب المركز الثالث برصيد 18 نقطة في مواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات. واذ سيحاول فريق عاصمة الجلاء تدارك عثرة الجولة الماضية خارج القواعد امام نجم المتلوي 1-2 واستعادة نغمة الفوز في سعيه من اجل تفادي خوض دورة باراج لتفادي النزول فان فريق عاصمة الجنوب تحت قيادة مدربه الجديد نبيل الكوكي يحدوه اصرار كبير على خطف النقاط الثلاثة لتجاوز فترة الفراغ التي يمر بها باكتفائه في الجولات الثلاث الاخيرة بنقطتين من تعادلين وخسارة وذلك للمحافظة على كامل حظوظه في التواجد ضمن سداسي مرحلة التتويج.ومن ناحيته، يواجه نادي حمام الأنف متذيل ترتيب المجموعة برصيد 9 نقاط على أرضه نجم المتلوي صاحب المركز الخامس برصيد 16 نقطة في لقاء سيعمل خلاله أبناء بوقرنين على متابعة صحوتهم اثر الفوز الثمين في الجولة الماضية على المتصدر الترجي الرياضي خاصة وأن أبناء المدرب ماهر القيزاني يدركون جيدا أنّ السبيل الوحيد لتفادي النزول المباشر الى الرابطة المحترفة الثانية يمر عبر جمع 6 نقاط في الجولتين الاخيرتين مع انتظار تعثر الفرق التي تسبقه في جدول الترتيب العام عكس ابناء المناجم الذين تبدو وضعيتهم مريحة نسبيا بفضل سلسلة النتائج الايجابية المحققة في الجولات الاربع الفارطة ب3 انتصارات وتعادل ما جعل سقف الطموحات يرتفع نحو خطف المركز الثالث المؤهل الى البلاي اوف وهو ما يفرض تحقيق العلامة الكاملة في المباراتين الاخيرتين على امل تعثر النادي الصفاقسي واتحاد تطاوين.وفي المجموعة الثانية، يتحول الاتحاد المنستيري صاحب الصدارة برصيد 22 نقطة الى الشمال الغربي للتباري مع الأولمبي الباجي صاحب المركز الخامس برصيد 15 نقطة في مواجهة تكتسي أهمية كبرى لأبناء المدرب فوزي البنزرتي الراغبين في تعويض خسارتهم في الجولة الماضية أمام النادي الافريقي 0-2 وحسم تأهلهم رسميا لمرحلة البلاي أوف قبل جولة من نهاية المرحلة الأولى، وهي مهمة لن تكون باليسيرة باعتبار ان أبناء المدرب سعيد السايبي ينشدون البقاء في ديناميكية النتائج الايجابية بعدما توفقوا في ظهورهما الاخيرين في جمع 4 نقاط بهدف الاطمئنان نهائيا على بقائهم في الرابطة المحترفة الاولى.وسيكون ملعب أحمد خواجة بالمهدية مسرحا لقمة لقاءات الجولة بين مستقبل الرجيش صاحب المركز الثاني برصيد 20 نقطة وضيفه النجم الساحلي صاحب المركز الرابع برصيد 18 نقطة في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين ويصعب التكهن بنتيجتها. وسيحاول المدربان فريد بن بلقاسم ولسعد جردة الشابي عبر الخيارات التكتيكية والرصيد البشري المتاح لهما كسب المواجهة التي ستكون جسر العبور الى البلاي أوف.ومن جهته، يشد النادي الافريقي صاحب المركز الثالث برصيد 19 نقطة الرحال الى الجنوب الشرقي لملاقاة الترجي الجرجيسي في مباراة يدخلها الفريقان بغايات متباينة، فالضيوف يطمحون الى تاكيد فوزهم الهام وسط الاسبوع على المتصدر الاتحاد المنستيري لتعزيز فرص تاهلهم الى مرحلة المنافسة على اللقب في حين يرنو المحليون الى ايقاف نزيف النقاط وكسر سلسلة سلبية من ثلاث هزائم متتالية لاستعادة امل البقاء وهو ما سيجعلهم امام حتمية تحقيق الفوز.كما سيكون الرهان كبيرا في مباراة هلال الشابة صاحب المركز السابع برصيد 12 نقطة ومستقبل سليمان صاحب المركز السادس برصيد 13 نقطة في لقاء ستطغى عليه الكثير من الجزئيات وقد تبعثر نتيجته النهائية امال احدهما في ضمان البقاء.