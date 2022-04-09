بنزرت: احياء الذكرى 84 لعيد الشهداء

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أحيت ولاية بنزرت، اليوم السبت، الذكرى 84 لعيد الشهداء (09 افريل 1938)، وذلك في موكب خاشع انتظم بمقبرة 8 جانفي 1938 بحي الاندلس ببنزرت المدينة، بحضور السلط الجهوية والمحلية ومن ممثلي النسيج الرسمي والمنظماتي والمجتمعي، وعدد من المناضلين والمقاومين.وتم بالمناسبة، وضع اكليل من الزهور وتلاوة فاتحة الكتاب ترحما على جميع شهداء الوطن، من الذين يرقدون بالمقبرة وهم علي الهمامي وصالح بن علي و محمد سعيد شهر رجيبة ومحمد الذوادي (شهر المرابو) وجلول المتالي، وبقية الشهداء البررة الذين نذروا انفسهم فداء للوطن ولمناعة ترابه من كل اشكال الاستعمار والرجعية، سواء خلال فترة مقاومة الالة الاستعمارية الفرنسية الغاشمة او خلال مراحل بناء الدولة و ثورة الحرية والكرامة.وابرز والي بنزرت سمير عبد اللاوي في تصريح ل(وات)، أن إحياء الذكرى 84 لعيد الشهداء (09 افريل 1938)، رغم ما تحمله من الم فراق شهداء بررة نزفت دماؤهم الزكية ظلما في سبيل مناعة وسؤدد التراب الوطني التونسي، الا انها ستبقى ما حيينا مناسبة فخر واعتزاز بماثر وبطولات اجدادنا ووعيهم الوطني والنضالي الكبيرين في مقاومة المستعمر والانتصار عليه.كما انها مناسبة كريمة للأجيال الحالية واللاحقة للاعتبار وتذكر بقية ابطال واشاوس الوطن وشهدائه من المدنيين والامنيين والعسكريين حتى يبقى التراب التونسي نقيا من كل ادران الرجعية وينعموا بالحرية والكرامة والامن والسلامة، وفق تعبيره.يشار الى ان بقية معتمديات الجهة شهدت تنظيم مواكب محلية مماثلة احياء لذكرى عيد الشهداء المجيد تم فيها أيضا تكريم عدد من عائلات الشهداء والمقاومين.