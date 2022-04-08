البطولة الوطنية لكرة السلة: برنامج مباريات الدور نصف النهائي


Publié le Vendredi 08 Avril 2022 - 16:47 قراءة: 0 د, 22 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والملعب النابلي من جهة والزهراء الرياضية و النجم الرادسي من جهة اخرى :

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الجولة الاولى : الاربعاء 13 افريل 2022
الجولة الثانية:السبت 16 افريل 2022
الجولة الثالثة: الثلاثاء 19 افريل 2022
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الجولة الرابعة: الجمعة 22 افريل 2022
الجولة الخامسة:الاثنين 25 افريل 2022.

يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يضمن تاهله الى الدور النهائي.

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