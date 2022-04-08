البطولة الوطنية لكرة السلة: برنامج مباريات الدور نصف النهائي

في ما يلي برنامج مباريات الدور نصف النهائي للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة الذي سيجمع بين الاتحاد المنستيري والملعب النابلي من جهة والزهراء الرياضية و النجم الرادسي من جهة اخرى :
الجولة الاولى : الاربعاء 13 افريل 2022
الجولة الثانية:السبت 16 افريل 2022
الجولة الثالثة: الثلاثاء 19 افريل 2022
الجولة الرابعة: الجمعة 22 افريل 2022
الجولة الخامسة:الاثنين 25 افريل 2022.
يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يضمن تاهله الى الدور النهائي.
الجولة الاولى : الاربعاء 13 افريل 2022
الجولة الثانية:السبت 16 افريل 2022
الجولة الثالثة: الثلاثاء 19 افريل 2022
الجولة الرابعة: الجمعة 22 افريل 2022
الجولة الخامسة:الاثنين 25 افريل 2022.
يذكر ان الفريق الذي ينتصر في 3 مباريات يضمن تاهله الى الدور النهائي.
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