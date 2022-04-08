وزير الدفاع الوطني يؤدي زيارة تفقد إلى القاعدة العسكرية ببرطال حيدر

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أدى وزير الدفاع الوطني عماد ممّيش، مساء أمس الخميس، زيارة إلى القاعدة العسكرية ببرطال حيدر بباردو، واطلع على ظروف عمل وعيش العسكريين بالقاعدة.وأشاد الوزير، بمجهودات القائمين على معهد الدفاع الوطني والمدرسة الحربية العليا ومدرسة الأركان، وبدور هذه المؤسسات العسكرية في تنمية قدرات الضباط من الناحية المعرفية والعسكرية، داعيا إلى مواصلة دعم التكوين وتطوير مناهجها، وفق بلاغ صادر اليوم الجمعة عن الوزارة.كما تناول بالمناسبة وجبة الإفطار مع ثلة من الضباط من تونس ومن البلدان الشقيقة والصديقة الدّارسين بالمؤسسات التعليمية العسكرية الثلاث.