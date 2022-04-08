فتح باب الترشح لدعم الأفلام الوثائقية ضمن الدورة الثانية لتظاهرة "نظرات على الوثائقي"

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أعلنت منظمة "دوك هاوس-تونس" عن فتح باب الترشح أمام مخرجي الأشرطة الوثائقية لتقديم مشاريع أفلامهم سواء كانت في طور الإنتاج أو ما بعد الإنتاج للحصول على الدعم لاستكمالها، وذلك في إطار الدورة الثانية لتظاهرة "نظرات على الوثائقي" المقررة من 26 إلى 28 ماي القادم .ودعا المنظمون الراغبين في المشاركة لتقديم ملفات الترشح التي يجب أن تتضمن مقاطع من مشاريع أفلامهم الوثائقية في أجل اقصاه يوم 24 افريل الجاري ،وذلك بهدف عرضها في اطار حصص العروض التقديمية التي ستقام يومي 27 و28 ماي بمدينة الثقافة الشاذلي القليبي بالعاصمة أمام لجنة تحكيم متكونة من محترفي السينما الوثائقية .وسيتم الإعلان عن الفائز بجائزة "دوك هاوس" وقيمتها 3000 دينارا خلال حفل اختتام التظاهرة يوم 28 ماي بعد أن يتلقى أصحاب مشاريع الافلام المترشحة التوجيهات اللازمة لاستكمال أعمالهم في أحسن الظروف.وجدير بالذكر ان "دوك هاوس-تونس" منظمة غير ربحية تأسست سنة 2018 من قبل مجموعة من الفنانين والعاملين بالحقل الثقافي، وتهدف إلى التشبيك المهني المرتبط بالسينما الوثائقية، والتشجيع على الانتاج السينمائي في تونس وشمال افريقيا، كما تعمل على دعم مهنيي قطاع السينما الوثائقية وتطوير قدراتهم الفنية والتسييرية والتقنية، عبر برامج تكوين ومرافقة.س ف