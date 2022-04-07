كرة السلة - نتائج مباريات الجولة العاشرة والاخيرة لمرحلة التتويج

في ما يلي نتائج مباريات الجولة العاشرة والاخيرة من منافسات مرحلة التتويج للبطولة الوطنية المحترفة لكرة السلة التي اقيمت يوم الخميس
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 75-84
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي 79-73
قاعة بئر الشلوف بنابل
الملعب النابلي - شبيبة القيروان 83-81
الترتيب
1- الاتحاد المنستيري 18 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
2- الزهراء الرياضية 18 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
3- النجم الرادسي 16 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
4- الملعب النابلي 15 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
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5- النادي الافريقي 13
6- شبيبة القيروان 9
برنامج الدور نصف النهائي الذي يلعب في شكل مباراتين ذهابا وايابا، وفي صورة فوز كل فريق بمباراة يتم الاحتكام الى مقابلة ثالثة فاصلة تدور بقاعة الفريق الذي ترتيبه افضل في اعقاب مرحلة التتويج :
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 75-84
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي 79-73
قاعة بئر الشلوف بنابل
الملعب النابلي - شبيبة القيروان 83-81
الترتيب
1- الاتحاد المنستيري 18 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
2- الزهراء الرياضية 18 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
3- النجم الرادسي 16 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
4- الملعب النابلي 15 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)
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5- النادي الافريقي 13
6- شبيبة القيروان 9
برنامج الدور نصف النهائي الذي يلعب في شكل مباراتين ذهابا وايابا، وفي صورة فوز كل فريق بمباراة يتم الاحتكام الى مقابلة ثالثة فاصلة تدور بقاعة الفريق الذي ترتيبه افضل في اعقاب مرحلة التتويج :
الاتحاد المنستيري - الملعب النابلي
الزهراء الرياضية - النجم الرادسي
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