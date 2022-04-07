كرة السلة - نتائج مباريات الجولة العاشرة والاخيرة لمرحلة التتويج

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قاعة القرجانيالنادي الافريقي - الاتحاد المنستيري 75-84قاعة الزهراءالزهراء الرياضية - النجم الرادسي 79-73قاعة بئر الشلوف بنابلالملعب النابلي - شبيبة القيروان 83-811- الاتحاد المنستيري 18 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)2- الزهراء الرياضية 18 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)3- النجم الرادسي 16 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)4- الملعب النابلي 15 (تاهل الى مرحلة السوبر بلاي اوف)سسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسسس5- النادي الافريقي 136- شبيبة القيروان 9برنامج الدور نصف النهائي الذي يلعب في شكل مباراتين ذهابا وايابا، وفي صورة فوز كل فريق بمباراة يتم الاحتكام الى مقابلة ثالثة فاصلة تدور بقاعة الفريق الذي ترتيبه افضل في اعقاب مرحلة التتويج :الاتحاد المنستيري - الملعب النابليالزهراء الرياضية - النجم الرادسي