عرض مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد جائحة الكوفيد خلال جلسة عمل وزارية في قصر الحكومة


Publié le Mercredi 06 Avril 2022 - 21:35 قراءة: 0 د, 57 ث
      
أشرفت رئيسة الحكومة، نجلاء بودن، الأربعاء، بقصر الحكومة بالقصبة، على جلسة عمل وزارية حول دفع النشاط السياحي تم خلالها عرض مخطط استعادة النشاط السياحي لفترة ما بعد كوفيد-19.

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ووفق بلاغ اعلامي لرئاسة الحكومة، يهدف هذا المخطط إلى تحقيق ما بين 50 و60 بالمائة من النتائج التي تم تحقيقها قبل الجائحة، كما يضع المخطط أهم التوجهات الكبرى لتوفير الدعم اللازم لجميع الفاعلين في القطاع السياحي والهياكل المتدخلة لتجاوز تداعيات الجائحة واستئناف النشاط.
وتم التركيز في هذا المخطط على عديد المحاور والتي من أهمها الإجراءات الصحية والتأمين والتسويق وترويج المنتوج السياحي وحماية النسيج الاقتصادي والاجتماعي للقطاع السياحي إضافة إلى سبل تنويع العرض السياحي والتعويل على منتجات سياحية جديدة.

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وذكّرت رئيسة الحكومة بأهمية القطاع السياحي في الاقتصاد على مستوى العائدات ومساهمته في الناتج الداخلي الخام وخلق مواطن الشغل، مؤكدة على أهمية استعادة النشاط السياحي بعد الجائحة والتي كانت لها تداعيات اقتصادية واجتماعية على العاملين في القطاع، إضافة للخسائر الاقتصادية، التي سجلتها تونس بسبب تراجع النشاط السياحي في تونس والعالم خلال هذه الفترة.

ودعت نجلاء بودن إلى ضرورة تجنّد كل الهياكل المهنية المتدخلة في قطاع السياحة لمواكبة عودة نشاط السياحة العالمية لما بعد كوفيد-19 واتخاذ الإجراءات العاجلة اللازمة استعدادا للموسم السياحي القادم.


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