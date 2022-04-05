الرابطة الأولى: دربي بين تطاوين وبنقردان من اجل مركز افضل في مقدمة المجموعة الاولى وقمة بين الافريقي والمنستير في " الثانية"

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تعود بطولة الرابطة المحترفة الأولى غدا للنشاط بعد ان توقفت لتفسح المجال لمشاركة المنتخب التونسي في الدور الفاصل لمونديال كرة القدم . وتنطلق مقابلات الجولة 12 غدا الأربعاء بداية من الساعة الواحدة والنصف ظهرافي المجموعة الأولى سيكون ملعب بن قردان مسرحا لقمة مشوقة بين اتحاد المكان صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة و اتحاد تطاوين صاحب المركز الثالث برصيد 17 نقطة في لقاء دربي الجنوب الشرقي الذي قد يمثل اول منعرج لاحد الفريقين في سباق التاهل لمرحلة الصعود وهولا يقبل القسمة على اثنين وستعزز نتيجته النهائية حظ كل فريق في العبور الى مرحلة البلاي أوف بنسبة مائوية كبيرة .ويتحول الترجي الرياضي التونسي صاحب الصدارة برصيد 21 نقطة الى حمام الأنف لملاقاة نادي المكان متذيل الترتيب برصيد 6 نقاط في مواجهة تبدو شبه محسومة لأبناء باب سويقة المنتشين بفوزهم نهاية الأسبوع الماضي على شباب بلوزداد الجزائري بنتيجة 2 - 1 وانهاء دور المجوعات في مسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية في المركز الأول عكس أبناء "بوقرنين" الذين اصبحوا على مشارف النزول مباشرة الى الرابطة الثانية جراء الهزائم المتتالية كان آخرها أمام النادي البنزرتي بنتيجة 2 - 0 .وفي ملعب الطيب المهيري يستضيف النادي الرياضي الصفاقسي صاحب المركز الثالث مناصفة مع اتحاد تطاوين برصيد 17 نقطة أمل حمام سوسة صاحب المركز الخامس برصيد 14 نقطة في مباراة سيسعى فيها زملاء اللاعب أيمن الحرزي الى كسب النقاط الثلاث لضمان بقائهم ضمن المراتب الثلاث الأولى المعنية بالتأهل لمرحلة التتويج من جهة، وتعويض اخفاقهم في مسابقة كأس الاتحاد الافريقي من جهة أخرى. وتبدو المهمة صعبة لأبناء عاصمة الجنوب نظرا لكون أبناء المدرب نوفل شبيل عازمين على العودة الى سكة الانتصارات بعد 3 تعادلات متتالية أمام الترجي الرياضي 0 - 0 ، و نادي حمام الانف 0 - 0 و نجم المتلوي 1 - 1 وهو ما قد يسهم في صعودهم للمركز الثالث ويزيد من فرص التأهل لمرحلة التتويج قبل جولتين من نهاية المرحلة الأولى.وبدوره سيكون الصراع على تفادي النزول عنوانا لمباراة نجم المتلوي وضيفه النادي البنزرتي اللذين يتقسمان معا المركز السادس برصيد 13 نقطة، حيث من المنتظر أن يتسم اللقاء بالندية والاندفاع البدني المطلق خصوصا من طرف أبناء المدرب شاكر مفتاح الحريصين أشد الحرض على كسب اللقاء والاستفادة من عاملي الأرض والجمهور، وذلك بعد تمكنهم من جمع 7 نقاط ثمينة في آخر 3 مباريات بفوزهم في ميدانهم على النادي الصفاقسي 2 - 1 و على اتحاد تطاوين 1 - 0 وعودتهم من ملعب بوعلي لحوار بالتعادل الايجابي 1 - 1 أمام أمل حمام سوسة، عكس النادي البنزرتي الذي انقاد الى 4 هزائم متتالية ولم يجمع سوى 3 نقاط في آخر 5 مباريات له.وفي المجموعة الثانية، سيكون ملعب حمادي العقربي برادس مسرحا لقمة لقاءات الجولة بين النادي الافريقي صاحب المركز الثالث برصيد 16 نقطة وضيفه الاتحاد المنستيري متصدر الترتيب برصيد 22 نقطة، حيث سيسعى أبناء المدرب منتصر الوحيشي الى تحقيق الفوز الخامس بما يكفل لهم تعزيز رصيدهم من النقاط و المحافظة على المركز الثالث وتعويض جماهيرهم عن خسارة الجولتين الماضيتين أمام مستقبل سليمان بنتيجة 1 - 0 و أمام الأولمبي الباجي بنتيجة 1 - 0 ، وهي مهمة لن تكون بالسهلة بتاتا باعتبار أنّ مدرب أبناء عاصمة الرباط فوزي البنزرتي سيخوض اللقاء كعادته بشعار الانتصار الذي سيضمن لفريقه حسابيا مقعد في مرحلة البلاي أوف قبل رفعه للتحدي والذهاب نحو المراهنة على اللقب.ومن ناحيته يستضيف مستقبل الرجيش صاحب المركز الثاني برصيد 19 نقطة الأولمبي الباجي صاحب المركز الخامس برصيد 13 نقطة في مباراة سيخوضها الفريق المحلي تحت قيادة مدربه فريد بن بلقاسم بشعار الانتصار دون سواه، و تأكيد سلسلة نتائجه الايجابية وانتصارته الثلاثة الأخيرة المتتالية على الاتحاد المنستيري 1 - 0 و الترجي الجرجيسي 1 - 0 وهلال الشابة 1 - 0، ما سيعزز من حظوظه في فرص التأهل للبلاي أوف ، وهي غاية لن تكون بالمضمونة نظرا لكون أبناء المدرب سعيد السايبي المنتشين بفوزهم على النادي الافريقي في الجولة الأخيرة ليسوا بالفريق السهل وسيدخلون اللقاء بمعنويات مرتفعة وتحدّ كبير أملا في خطف النقاط الثلاثة التي قد تجعهلم معنيين بالمراهنة على المركز الثالث المؤهل للبلاي أوف بعد أن كان همهم ضمان البقاء في صفوف فرق النخبة.وبدوره سيكون النجم الرياضي الساحلي صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة أمام فرصة جديدة لتعزيز آماله في التأهل الى مرحلة التتويج خلال استضافته لهلال الشابة صاحب المركز السادس برصيد 12 نقطة، حيث سيكون فريق المدرب لسعد جردة الشابي مطالبا بتحقيق النتيجة والأداء من أجل طمأنة الأحباء وتأكيد أنّ فريق جوهرة الساحل الذي لم ينهزم في آخر 7 مباريات في سباق البطولة عائد من بعيد وسيكون رقما صعبا في باقي مشوار الرابطة المحترفة الأولى رغم الظروف التي مرّ بها الفريق في بداية الموسم.ومن جهته يسعى الفريق الضيف الى العودة الى الديار بنتيجة ايجابية اقلها التعادل لتدارك موقفه في الترتيب .أما مباراة مستقبل سليمان والترجي الجرجيسي صاحبي المركز الأخير مناصفة برصيد 10 نقاط، فهي مرشحة لمزيد التنافس وهي من فئة 6 نقاط .وسيكون رهانها فض الشراكة في أسفل الترتيب، ويعي كل فريق ان الفائز في هذه المواجهة سيرتقي في سلم الترتيب وسيبقى أمل البقاء قائما امامه حتى الجولة الأخيرة.