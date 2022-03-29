الكاف يوجه الدعوة للمدرب التونسي معين الشعباني للمشاركة في سحب قرعة دور الثمانية لرابطة ابطال افريقيا

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اعلن النادي المصري البورسعيدي عن تلقيه خطابا رسميا من الاتحاد الافريقي لكرة القدم "كاف" ضمنه دعوة مدربه التونسي معين الشعباني للمشاركة في سحب قرعة الدور ربع النهائي لرابطة ابطال افريقيا المقرر اقامتها بمقر الاتحاد بمدينة السادس من أكتوبر بالعاصمة المصرية القاهرة يوم الثلاثاء القادم.واضاف الفريق المصري يوم الثلاثاء عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي فايسبوك ان هذه الدعوة تاتي تقديرا للانجازات الكبيرة التي حققها معين الشعباني على المستوى القاري من خلال نجاحه في قيادة فريقه السابق الترجي الرياضي لحصد لقب رابطة ابطال افريقيا مرتين متتاليتين عامي 2018 و2019 وكذلك قيادته نادي المصري البورسعيدي للوصول إلى دور الثمانية من النسخة الحالية لكأس الكونفدرالية الافريقية والذي سيتم اجراء القرعة الخاصة به في نفس اليوم بمقر الكاف أيضا.