كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ثمن النهائي


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 18:22قراءة: 0 د, 36 ث
      
تاهلت فرق الزهراء الرياضية والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري ومستقبل المرسى والدالية الرياضية بقرمبالية والنجم الساحلي ونجم حلق الوادي اليوم السبت الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة لموسم 2021-2022.
كما ترشح اتحاد الانصار الى ربع النهائي بعد انسحاب الملعب الرياضي بالقصرين.
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وفي ما يلي نتائج الدور ثمن النهائي
السبت 26 مارس 2022
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قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - شبيبة المنازه 74-66 (بعد تمديد الوقت)
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الملعب النابلي 60-57
قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 67-73
قاعة عقيد صفاقس
النادي الصفاقسي - مستقبل المرسى 59-69
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان 69-66
قاعة سوسة الاولمبية
النجم الساحلي - الملعب الصفاقسي 92-68
قاعة قابس
الملعب القابسي - نجم حلق الوادي 84-101

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