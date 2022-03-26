كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ثمن النهائي

تاهلت فرق الزهراء الرياضية والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري ومستقبل المرسى والدالية الرياضية بقرمبالية والنجم الساحلي ونجم حلق الوادي اليوم السبت الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة لموسم 2021-2022.
كما ترشح اتحاد الانصار الى ربع النهائي بعد انسحاب الملعب الرياضي بالقصرين.
وفي ما يلي نتائج الدور ثمن النهائي
السبت 26 مارس 2022
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - شبيبة المنازه 74-66 (بعد تمديد الوقت)
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الملعب النابلي 60-57
قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 67-73
قاعة عقيد صفاقس
النادي الصفاقسي - مستقبل المرسى 59-69
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان 69-66
قاعة سوسة الاولمبية
النجم الساحلي - الملعب الصفاقسي 92-68
قاعة قابس
الملعب القابسي - نجم حلق الوادي 84-101
كما ترشح اتحاد الانصار الى ربع النهائي بعد انسحاب الملعب الرياضي بالقصرين.
وفي ما يلي نتائج الدور ثمن النهائي
السبت 26 مارس 2022
قاعة الزهراء
الزهراء الرياضية - شبيبة المنازه 74-66 (بعد تمديد الوقت)
قاعة القرجاني
النادي الافريقي - الملعب النابلي 60-57
قاعة بوهيمة رادس
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 67-73
قاعة عقيد صفاقس
النادي الصفاقسي - مستقبل المرسى 59-69
قاعة قرمبالية
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان 69-66
قاعة سوسة الاولمبية
النجم الساحلي - الملعب الصفاقسي 92-68
قاعة قابس
الملعب القابسي - نجم حلق الوادي 84-101
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