كاس تونس لكرة السلة : نتائج مباريات الدور ثمن النهائي

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تاهلت فرق الزهراء الرياضية والنادي الافريقي والاتحاد المنستيري ومستقبل المرسى والدالية الرياضية بقرمبالية والنجم الساحلي ونجم حلق الوادي اليوم السبت الى الدور ربع النهائي لكاس تونس لكرة السلة لموسم 2021-2022.كما ترشح اتحاد الانصار الى ربع النهائي بعد انسحاب الملعب الرياضي بالقصرين.قاعة الزهراءالزهراء الرياضية - شبيبة المنازه 74-66 (بعد تمديد الوقت)قاعة القرجانيالنادي الافريقي - الملعب النابلي 60-57قاعة بوهيمة رادسالنجم الرادسي - الاتحاد المنستيري 67-73قاعة عقيد صفاقسالنادي الصفاقسي - مستقبل المرسى 59-69قاعة قرمباليةالدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان 69-66قاعة سوسة الاولمبيةالنجم الساحلي - الملعب الصفاقسي 92-68قاعة قابسالملعب القابسي - نجم حلق الوادي 84-101