كرة اليد/ بطولة النخبة الوطنية : نتائج مباريات الجولة السادسة

في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي 26-25
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي 16-28
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - النجم الساحلي 22-32
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 10 6
- النادي الافريقي 10 6
3- النجم الساحلي 9 6
4- نادي ساقية الزيت 8 6
5- نسر طبلبة 3 6
6- جمعية الحمامات 2 6
قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي 26-25
قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - النادي الافريقي 16-28
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - النجم الساحلي 22-32
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 10 6
- النادي الافريقي 10 6
3- النجم الساحلي 9 6
4- نادي ساقية الزيت 8 6
5- نسر طبلبة 3 6
6- جمعية الحمامات 2 6
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