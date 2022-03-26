كرة اليد/ بطولة النخبة الوطنية : نتائج مباريات الجولة السادسة


Publié le Samedi 26 Mars 2022 - 18:39قراءة: 0 د, 25 ث
      
في ما يلي النتائج والترتيب في اعقاب مباريات الجولة السادسة لبطولة النخبة الوطنية لكرة اليد التي دارت مساء اليوم السبت :

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قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - الترجي الرياضي 26-25
قاعة الحمامات
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جمعية الحمامات - النادي الافريقي 16-28
قاعة طبلبة
نسر طبلبة - النجم الساحلي 22-32

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 10 6
- النادي الافريقي 10 6
3- النجم الساحلي 9 6
4- نادي ساقية الزيت 8 6
5- نسر طبلبة 3 6
6- جمعية الحمامات 2 6

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