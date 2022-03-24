اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية: برنامج ''رائد'' للوقاية من سرطان الثدي  من خلال النشاط الرياضي

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قررت اللجنة الدولية لألعاب البحر الأبيض المتوسط 'تنفيذ "برنامج رائد" للوقاية من سرطان الثدي من خلال النشاط الرياضي, وفق تقرير نشرته هذه الهيئة على موقعها الالكتروني بخصوص نتائج اجتماع مكتبها التنفيذي المنعقد مؤخرا بوهران تحسبا لاحتضان المدينة الطبعة ال19 لألعاب البحر الأبيض المتوسط الصيف المقبل.وفي هذا الصدد, أشارت اللجنة الدولية للألعاب المتوسطية إلى أنها "المرة الأولى التي تدخل فيها هيئتنا في أنشطة لها علاقة بحملة دولية تربط الرياضة بالصحة".كما اتخذت اللجنة التنفيذية للجنة الدولية للألعاب المتوسطية في هذا الاجتماع, الذي يعد الأول منذ انتخاب أعضائها الجدد في أكتوبر الماضي, العديد من القرارات الخاصة بالألعاب الشاطئية المقبلة المقررة بمدينة إيراكليو (اليونان) في 2023.وتم في هذا الصدد تحديد تاريخ النسخة المعنية في الفترة من 2 إلى 9 سبتمبر 2023 مع ضبط عدد من الرياضات المعنية بهذا الحدث وعددها 13 اختصاصا.ويتعلق الأمر بكل من كرة الطائرة الشاطئية وكرة القدم الشاطئية وكرة اليد الشاطئية وتنس الشاطئ والمصارعة الشاطئية والسباحة بالزعانف والسباحة في المياه المفتوحة والتزلج على الماء والتجديف السريع والكانوي كاياك وكاراتي الشاطئ وركوب الأمواج.كما تمت إضافة كرة سلة 3X3 إلى كل هذه التخصصات، بعد قبول طلب اللجنة المنظمة للألعاب الشاطئية برمجة هذه الرياضة في برنامج الألعاب الشاطئية علما أنها مبرمجة أيضا في الألعاب المتوسطية القادمة بوهران، حسب المصدر نفسه.