توزر: التدخل لشفط المياه من 10 مساكن وغلق طرقات تحسبا من فيضان أودية مع تفعيل اللجان لمجابهة الكوارث على إثر تسجيل كميات هامة من الامطار

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تدخلت المصالح الجهوية المتمثلة في الحماية المدنية والإدارة الجهوية للتجهيز، لشفط المياه من 10 مساكن أغلبها في مدينة توزر على إثر تسجيل كميات طيبة من الامطار عشية ومساء السبت بلغت 24 ملم في مدينة توزر و20 ملم في حامة الجريد و17 ملم في دقاش و19 ملم في نفطة، بحسب ما صرح به رئيس اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث، والي الجهة، أيمن البجاوي ل(وات).وأضاف البجاوي أن الكميات المسجلة في يوم واحد لم تشهدها الجهة منذ 2009 ما دفع الى تفعيل عمل اللجان المحلية لمجابهة الكوارث مع وضع برنامج تدخل سريع للجنة الجهوية حيث تم في الابان اخراج سيارات علقت في برك المياه وسط مدينة توزر بسبب انسداد قنوات تصريف المياه.وتم كذلك، وفق ذات المصدر، التدخل لتسهيل سيلان مياه الامطار على مستوى الطريق الجهوية الرابطة بين مدينتي توزر ودقاش إضافة الى اتخاذ قرار بمنع الجولان في عدد من الطرقات على مستوى معتمدية تمغزة وأساسا في منطقتي ميداس وسندس تحسبا لفيضان الاودية المحملة بمياه السيلان القادمة من مناطق حدودية بالجزائر وذلك لحماية مستعملي الطرقات، واكد ان حركة المرور عادت صباح اليوم الاحد في هذه الطرقات الى نسقها العادي.وقررت اللجنة الجهوية لمجابهة الكوارث البقاء في حالة انعقاد مع احتمال نزول كميات أخرى من الامطار نهار اليوم.