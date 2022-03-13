بطولة انقلترا: تشلسي يفوز على نيوكاسل 1-صفر

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أحرز كاي هافرتس هدفا في الدقيقة 89، ليقود تشيلسي للفوز 1-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد، في مباراته الأولى بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش.وكان نيوكاسل يمني نفسه بالابتعاد بشكل أكبر عن منطقة النزول، وقدم مباراة قوية وكان الطرف الأفضل أمام بطل أوروبا قبل الاستراحة.لكن مع قرب انتهاء المباراة بالتعادل، أرسل جورجينيو تمريرة طويلة نحو هافرتس من فوق دفاع نيوكاسل، ونجح اللاعب الألماني في ترويض الكرة بمهارة ثم سدد بسرعة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.وعزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويبدو النادي اللندني في طريقه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى رابطة أبطال أوروبا.ويأتي نيوكاسل في المركز 14 بفارق تسع نقاط عن منطقة النزول.