بطولة انقلترا: تشلسي يفوز على نيوكاسل 1-صفر


Publié le Dimanche 13 Mars 2022 - 19:49 قراءة: 0 د, 39 ث
      
أحرز كاي هافرتس هدفا في الدقيقة 89، ليقود تشيلسي للفوز 1-صفر على ضيفه نيوكاسل يونايتد في البطولة الانقليزية الممتازة لكرة القدم اليوم الأحد، في مباراته الأولى بعد قرار الحكومة البريطانية بتجميد أصول مالك النادي الروسي رومان أبراموفيتش.

...

وكان نيوكاسل يمني نفسه بالابتعاد بشكل أكبر عن منطقة النزول، وقدم مباراة قوية وكان الطرف الأفضل أمام بطل أوروبا قبل الاستراحة.
لكن مع قرب انتهاء المباراة بالتعادل، أرسل جورجينيو تمريرة طويلة نحو هافرتس من فوق دفاع نيوكاسل، ونجح اللاعب الألماني في ترويض الكرة بمهارة ثم سدد بسرعة في شباك الحارس مارتن دوبرافكا.

..

وعزز تشيلسي موقعه في المركز الثالث برصيد 59 نقطة وبفارق عشر نقاط عن مانشستر سيتي المتصدر، ويبدو النادي اللندني في طريقه لإنهاء الموسم في المربع الذهبي والتأهل إلى رابطة أبطال أوروبا.
ويأتي نيوكاسل في المركز 14 بفارق تسع نقاط عن منطقة النزول.

Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 242679



  3.56% (366888 participants des 16+)

En continu

Toutes les news
| | | | |
الأحد 13 مارس 2022 | 10 شعبان 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:53 18:27 15:50 12:36 06:33 05:07
Babnet
15°
 Babnet21° Babnet % 82 :الرطــوبة
تونــس Babnet10°
5.14 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
21°-1020°-1219°-1318°-1319°-13
  • Avoirs en devises
    23515,5

  • (11 mars)
  • Jours d'importation
    129
  •              1 € = 3,25937 DT        1$ =2,95696 DT
  • Solde Compte du Trésor   (11 mars)   943,7 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   