المنستير: حجز 856 كغ من المواد المدعّمة من أجل الاحتكار والمضاربة


Publié le Vendredi 11 Mars 2022 - 15:22 قراءة: 0 د, 51 ث
      
حجزت فرق المراقبة الاقتصادية للإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات بالمنستير، أمس الخميس، بالاشتراك مع المصالح الأمنية لإقليمي الحرس الوطني والأمن الوطني بالمنستير والفرقة الجهوية للشرطة البلدية خلال حملة مراقبة مشتركة مجموع 856 كغ من المواد المدعّمة، وفق ما أفادت الإدارة الجهوية للتجارة بالمنستير.
وتمثلت الكميات المحجوزة في 200 كغ من دقيق الفرينة المدعمة المخصصة للمخابز المصنفة كانت مخفية بمخزن عشوائي، و390 كغ من دقيق السميد، و228 كغ من السكر، إلى جانب حجز 70 كغ من التفاح المهرب، و456 علبة من مصبّرات الطماطم، و2187 قطعة حلوى انتهى تاريخ صلوحيتها، و10 آلاف علبة تبغ محلية وأجنبية، وسيتم تنزيل القيمة المالية لهذه المحجوزات بالخزينة العامة للدولة، حسب ذات المصدر.
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وحررت فرق المراقبة الاقتصادية 26 مخالفة اقتصادية تعلقت بالزيادات غير القانونية في الأسعار، وغياب الفوترة، وغيار اشهار الأسعار، واخفاء واحتكار منتوجات حساسة، والاخلال بتراتيب الدعم، ومسك منتوجات مجهولة المصدر، وجودة وسلامة المنتوج.
وشملت حملة المراقبة محلات البيع بالتفصيل والجملة، والمخازن المعدة لتخزين المواد الأساسية الحساسة، والمنتوجات المنقولة على الطرقات، والمطاعم، وقطاع التبغ والخضر والغلال بولاية المنستير، حسب الإدارة الجهوية للتجارة وتنمية الصادرات.

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