كاس تونس لكرة السلة - نتائج قرعة الدور ثمن النهائي

. ..

. .

الزهراء الرياضية - شبيبة المنازهالنادي الافريقي - الملعب النابليالنجم الرادسي - الاتحاد المنستيريالملعب القصريني - اتحاد الانصارالنادي الصفاقسي - مستقبل المرسىالدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروانالنجم الساحلي - الملعب الصفاقسيالملعب القابسي - نجم حلق الواديتقام المقابلات يوم 26 مارس الجاري.