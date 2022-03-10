كاس تونس لكرة السلة - نتائج قرعة الدور ثمن النهائي


Publié le Jeudi 10 Mars 2022 - 15:08قراءة: 0 د, 19 ث
      
اسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي سحبت، اليوم الخميس، عن المقابلات التالية:
الزهراء الرياضية - شبيبة المنازه
...

النادي الافريقي - الملعب النابلي
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري
الملعب القصريني - اتحاد الانصار
..

النادي الصفاقسي - مستقبل المرسى
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان
النجم الساحلي - الملعب الصفاقسي
الملعب القابسي - نجم حلق الوادي

تقام المقابلات يوم 26 مارس الجاري.


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