كاس تونس لكرة السلة - نتائج قرعة الدور ثمن النهائي

اسفرت قرعة الدور ثمن النهائي لكاس تونس لكرة السلة التي سحبت، اليوم الخميس، عن المقابلات التالية:
الزهراء الرياضية - شبيبة المنازه
النادي الافريقي - الملعب النابلي
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري
الملعب القصريني - اتحاد الانصار
النادي الصفاقسي - مستقبل المرسى
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان
النجم الساحلي - الملعب الصفاقسي
الملعب القابسي - نجم حلق الوادي
تقام المقابلات يوم 26 مارس الجاري.
الزهراء الرياضية - شبيبة المنازه
النادي الافريقي - الملعب النابلي
النجم الرادسي - الاتحاد المنستيري
الملعب القصريني - اتحاد الانصار
النادي الصفاقسي - مستقبل المرسى
الدالية الرياضية بقرمبالية - شبيبة القيروان
النجم الساحلي - الملعب الصفاقسي
الملعب القابسي - نجم حلق الوادي
تقام المقابلات يوم 26 مارس الجاري.
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