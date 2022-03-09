الدورة السادسة لمهرجان مسرح الطفل بحمام الأنف من 12إلى 19 مارس

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تنطلق الدورة السادسة لمهرجان مسرح الطفل بالمركب الثقافي بحمام الأنف مساء يوم السبت 12 مارس وتتواصل إلى غاية يوم 19 من الشهر نفسه.وفي برنامج الدورة، وفق ما أفاد به "وات" مدير هيئة المهرجان أيمن الغالي، محافظة على أهم الركائز المتمثلة في العروض المسرحية المحترفة والورشات الفنية التكوينية وكذلك المعرض الذي سيحتفي هذه المرة بالفنان الكبير العرائسي محمد نوير ابن مدينة حمام الأنف من خلال عرض بعنوان" مسيرة فنان " تعرض فيه أهم إنتاجاته في عالم العرائس والدمى العملاقة.وتنطلق فعاليات المهرجان بداية من مساء يوم السبت 12 مارس 2022 حيث ستتزين شوارع مدينة حمام الأنف وتعيش على وقع كرنفال المهرجان من خلال العرائس العملاقة وألوان المهرجين على نغم الفرقة النحاسية لجمعية المغرب العربي للإنتاج و التوزيع الفني، لتتواصل مع عالم السيرك بأضوائه و الحركات البهلوانية لشابات و شباب مجموعة باباروني في عرضهم الحدث LE MONDE IMAGINERوينطلق عمل الورشات الفنية التكوينية في صناعة العرائس يوم الأحد 13 مارس 2022 بداية من الساعة التاسعة صباحاً بتأطير العرائسي محمد نوير والفنانة أحلام مسار. وتتواصل بعدها فعاليات المهرجان بعرض مسرحية "ضيعة الأسماك " لشركة ديونيسوس للإنتاج. وسيكون الجمهور على موعد يوم الاثنين 14 مارس مع عرض مسرحية "غابة الأحلام " لمركز الفنون الدرامية والركحية بنابل وعرض تنشيطي لمجموعة الفنان هشام عزوني .أما يوم الثلاثاء 15 مارس فتم تخصيصه لعرض مسرحية" ثمار المحبة " لمركز الفنون الدرامية والركحية بسوسة، وتتواصل بقية العروض يوم الإربعاء 16 مارس بعرض مسرحية "طبيب الضيعة " للمركز الوطني لفن العرائس والخميس 17 مارس بعرض مسرحية "عرش النفايات " لشركة "ڨرين تياتر" للإنتاج بصفاقس. أما يوم الجمعة 18 مارس بعرض مسرحية" حنبعل FREE FIRE " لمركز الفنون الدرامية والركحية بمنوبة.وسيفسح المجال يوم الجمعة 18 مارس لعرض نتاج الورشة الفنية في صناعة العرائس و توزيع الشهائد على المشاركين ليكون يوم السبت 19 مارس موعدا لاختتام فعاليات المهرجان بالعرض العرائسي الإسباني " ERROR 404 " بالتعاون مع أيام قرطاج لفنون العرائس .