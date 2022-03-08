الرابطة الأولى - دربي الساحل بين النجم الساحلي والاتحاد المنستيري يتصدر مباريات الجولة العاشرة

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يتصدر دربي الساحل بين النجم الساحلي وضيفه الاتحاد المنستيري على ملعب حمدة العواني بالقيروان مباريات الجولة العاشرة من منافسات المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الاولى لكرة القدم المقررة يوم الأربعاء انطلاقا من الساعة الثانية بعد الظهر.وتبدو المواجهة مفتوحة على جميع الاحتمالات اذ سيحاول النجم الساحلي صاحب المركز الرابع في المجموعة الثانية برصيد 11 نقطة في اول مباراة له تحت قيادة مدربه الجديد لسعد جردة متابعة صحوته وتحقيق انتصار جديد يمكنه من مزيد الاقتراب من كوكبة الطليعة وانعاش اماله في انتزاع احدى المراتب الثلاث الاولى المؤهلة الى مجموعة التتويج ورفع منسوب الثقة لدى اللاعبين قبل المواجهة المرتقبة والحاسمة يوم السبت المقبل امام الغريم التقليدي الترجي الرياضي في ملعب حمادي العقربي برادس لحساب الجولة الرابعة لمسابقة رابطة ابطال افريقيا.وشاءت الاقدار ان تكون عودة لسعد جردة الى الملاعب التونسية امام فريقه السابق الاتحاد المنستيري الذي صنع ربيعه عندما قاده الى الظفر بباكورة القابه الوطنية باحراز كاس تونس خلال موسم 2019-2020 قبل التحول بعدها الى المغرب للاشراف على الرجاء البيضاوي الذي حقق معه نجاحا باهرا بتتويجه بلقبي البطولة العربية وكاس الكونفدرالية الافريقية.وفي المقابل، يدخل الاتحاد المنستيري متصدر المجموعة برصيد 18 نقطة برغبة تعويض هزيمته الأولى في البطولة خلال الجولة الماضية أمام مستقبل الرجيش بهدف دون رد على ملعب مصطفى بن جنات وتحقيق انتصاره الاول في مرحلة الاياب بهدف قطع خطوة اضافية نحو التاهل الى مجموعة التتويج في المركز الاول ما يمكنه من الحصول على نقاط الحوافز الثلاث واقتحام المرحلة الثانية من الباب الكبير.ومن جهته، سيكون النادي الافريقي صاحب المركز الثالث ب16 نقطة في تنقل محفوف بالمخاطر امام مستقبل سليمان متذيل الترتيب ب7 نقاط باعتبار ان الفريق المحلي سيرمي في مباراته الاولى تحت اشراف مدربه الجديد يامن الزلفاني بكل ثقله في هذه المواجهة من اجل الخروج بالعلامة الكاملة وكسب جرعة من الاكسيجين في سعيه من اجل درء شبح النزول وهو ما سيجعل مهمة ابناء المدرب منتصر الوحيشي صعبة في التعامل مع اجواء اللقاء بما يفرض عليهم الاستنجاد بكامل خبرتهم وامكانياتهم في غياب المهاجم صابر خليفة بداعي الاصابة وذلك لتخطي هذه العقبة الشائكة بسلام والعودة الى سكة الانتصارات على امل تعثر الاتحاد المنستيري امام النجم الساحلي للانقضاض على الصدارة.وفي ذات المجوعة، يستضيف مستقبل الرجيش صاحب المركز الثالث برصيد 13 نقطة الترجي الجرجيسي صاحب المركز الخامس برصيد 10 نقاط، مناصفة مع الأولمبي الباجي، في مباراة شعارها الأول والأخير لزملاء اللاعب عمر اللمطي هو الفوز دون سواه من أجل تعزيز فرص التواجد في مرحلة التتويج وبعث الطمأنينة في صفوف الأحباء بعد أن تمكّن الفريق في الجولة الماضية من الاطاحة بالمتصدر الاتحاد المنستيري في عقر داره في حين سيحرص فريق عاصمة الزياتين المنتشي بحصد 6 نقاط في آخر مباراتين بفوزه على الأولمبي الباجي 1-0 وهلال الشابة 2-1 على مواصلة عروضه القوية في الفترة الاخيرة وانتزاع نقطة التعادل على الاقل للبقاء في ديناميكية النتائج الايجابية والمضي قدما في كسب رهان البقاء.أمّا المباراة الأخيرة لحساب المجموعة الثانية فستجمع بين الأولمبي الباجي وضيفه هلال الشابة صاحب المركز السابع برصيد 9 نقاط في مواجهة سيكون فيها عنصر التشويق على أشده في ظل تقارب مستوى الفريقين وحاجتهما الملحة لكسب المزيد من النقاط. وسيعمل أبناء المدرب سعيد السايبي الى تاكيد انتصارهم الباهر خارج القواعد خلال مباراتهم الاخيرة امام مستقبل سليمان وهم يدركون ان فوزا جديدا من شانه ان يضعهم في وضع اكثر راحة في ترتيب المجموعة غير انهم سيصطدمون بمنافس متشبث بدوره بنتيجة المباراة لكسر سلسلة التعادلات والهزائم التي رافقت الفريق في مبارياته الأربعة الأخيرة ما جعله يتراجع في سلم الترتيب الى المركز قبل الاخير.وفي المجموعة الأولى، يستضيف الترجي الرياضي متصدر الترتيب برصيد 17 نقطة النادي البنزرتي صاحب المركز السادس برصيد 10 نقاط في مباراة يسعى فيها أبناء المدرب راضي الجعايدي الى تعويض خسارة الأحد الماضي أمام النادي الصفاقسي وتجديد العهد مع الانتصارات التي توقفت بشكل عام على الصعيد المحلي والقارّي منذ لقاء جوانينغ غالاكسي البوتسواني لحساب الجولة الاولى من دور المجموعات لمسابقة كأس رابطة الأبطال الافريقية. ويتعين على الترجي الرياضي استعادة نجاعته الهجومية التي افتقدها خلال مبارياته الثلاث الاخيرة لضمان الفوز والمحافظة على صدارته التي باتت مهددة بعد اقتراب بقية المتنافسين وهو ما سيضاعف بالخصوص من مسؤولية لاعبي الخط الامامي على غرار كينغسلاي ايدو وانايو ايوالا ونسيم بن خليفة.اما النادي البنزرتي فسيعمل تحت قيادة مدربه الجديد سامي القفصي على استغلال فترة الفراغ التي يمر بها الترجي الرياضي لاقتناص نتيجة ايجابية تمكنه من ايقاف سلسلسة الهزائم المتتالية التي مني بها الفريق في المباريات الثلاث الأخيرة أمام اتحاد بن قردان واتحاد تطاوين وأمل حمام سوسة ما جعله يجد نفسه معنيا بحسابات النزول.وسيكون ملعب الطيب المهيري مسرحا لمباراة قوية بين النادي الصفاقسي صاحب المركز الثاني مناصفة مع اتحاد تطاوين برصيد 16 نقطة وضيفه اتحاد بن قردان صاحب المركز الرابع برصيد 15 نقطة. ويقتحم زملاء اللاعب أيمن الحرزي المقابلة بمعنويات مرتفعة بعد الانتصار الثمين يوم الاحد الفارط أمام المتصدر الترجي الرياضي الذي مكّنهم من العودة في سباق المنافسة على ريادة الترتيب لكنهم سيجدون امامهم منافسا يمر بفترة انتعاشة كبيرة بعدما توفق في جمع 10 نقاط كاملة في اخر 4 مباريات من ثلاثة انتصارات وتعادل منعشا بشكل كبير اماله في الترشح الى مجموعة التتويج.ومن ناحيته، يتحول اتحاد تطاوين الى المتلوي لمواجهة نجم المكان صاحب المركز السابع برصيد 9 نقاط في مباراة لا تقبل القسمة على اثنين وسيحتدم فيها التنافس الى أبعد الحدود سواء من الفريق الزائر الساعي الى الخروج بنقاط الانتصار وتجنب أي عثرة من شأنها أن تربك حساباته نحو بلوغ مرحلة التتويج أو من الفريق المحلي الذي يصارع من أجل تفادي النزول ويتطلع الى تدارك الوضع قبل فوات الأوان خاصة اثر فوزه في آخر لقاء له على ميدانه أمام النادي الصفاقسي.اخر مقابلات المجموعة الاولى سيستقبل خلالها نادي حمام الأنف متذيل الترتيب برصيد 5 نقاط أمل حمام سوسة صاحب المركز الخامس برصيد 12 نقطة في مباراة أشبه بالفرصة الأخيرة لأبناء بوقرنين في سباق تفادي النزول تحت قيادة مدربهم الجديد ماهر القيزاني عكس أمل حمام سوسة الذي تبدو وضعيته افضل وسيحاول استغلال عنصر الضغط المسلط على مضيفه لمواصلة سلسلة نتائجه الوردية في الفترة الاخيرة بفوزه على النادي البنزرتي وتعادله مع الترجي الرياضي.