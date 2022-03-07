"أيام الإبداع الأدبي" بزغوان من 15الى 17 مارس

. ..

. .

يحتضن المركب الثقافي بزغوان من 15 الى 17 مارس الجاري الدورة 26 لتظاهرة "أيام الإبداع الأدبي"، دورة الأديب الراحل عمار العكرمي التي تحتفي بالفكر والفنون في شتى المجالات على غرار القصة والشعر والصورة الفوتوغرافية والموسيقى والمسابقات الأدبية .ومن المنتظر تدشين معرض الصورة الفوتوغرافية في افتتاح التظاهرة من إنتاج نادي التصوير الفوتوغرافي للمركب الثقافي بزغوان، إلى جانب معرض الاصدارات الادبية، وعرض فيلم وثائقي قصير حول مسيرة الراحل عمار العكرمي، فضلا عن تنظيم أمسية شعرية بمشاركة الشعراء مليكة عبد النبي، وحمدي الفتني، وعبد العزيز المدفعي، مع مرافقة موسيقية لنورالدين الدريدي.كما تنتظم بالمناسبة ندوة فكرية حول التيارات الأدبية المعاصرة وتقديم مداخلات بعنوان "عودة الشعر إلى أصوله ضمن الموجة الشعرية الجديدة" لهيام الفرشيشي، و"النفس الثوري في الإبداعات الشبابية" للمنصف كريمي، بمصاحبة فنية لفرقة المعهد الجهوي للموسيقى بزغوان.ويخصص يوم 16 مارس لورشات الشعر والقصة والمقال الأدبي بتأطير من الشعراء والروائيين الهادي العياط، وحمدي الفتني، ومليكة عبد النبي، ومحسن بن هنية، وفتحي البكاري، إلى جانب برمجة تظاهرة "خرجة الشعراء" يقدم خلالها الشعراء والروائيون قراءات شعرية حرة ومقاطع أدبية بالفضاء الاثري معبد المياه، وبنادي الصيادين بزغوان، مع تنظيم سهرة "الكلمات " بإمضاء فرقة "أجراس" الموسيقية بقيادة عادل بوعلاق.ويكون اختتام تظاهرة "أيام الإبداع الأدبي" يوم 17 مارس الجاري بتلاوة تقارير لجان المسابقات الأدبية الشبابية في القصة والمقال الأدبي والشعر، والاعلان عن الفائزين وتقديم جوائز مالية، مع تخصيص جائزة الراحل عمار العكرمي وقيمتها ألف دينار لأفضل مخطوط شعري .