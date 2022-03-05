بطولة النخبة لكرة اليد : نتائج الجولة الرابعة لمرحلة التتويج


Publié le Samedi 05 Mars 2022 - 18:46قراءة: 0 د, 28 ث
      
في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:

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السبت 5 مارس 2022
في اولمبي سوسة
النجم الساحلي - الترجي الرياضي 27 - 24
..


في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - نسر طبلبة 28 - 21

في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت 24 - 28

الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 8 4
- النادي الافريقي 8 4
3- نادي ساقية الزيت 6 4
4- النجم الساحلي 5 4
5- جمعية الحمامات 2 4
6- نسر طبلبة 1 4


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