بطولة النخبة لكرة اليد : نتائج الجولة الرابعة لمرحلة التتويج

في ما يلي نتائج مباريات الجولة الرابعة لمجموعة التتويج ضمن بطولة النخبة لكرة اليد التي دارت اليوم السبت:
السبت 5 مارس 2022
في اولمبي سوسة
النجم الساحلي - الترجي الرياضي 27 - 24
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - نسر طبلبة 28 - 21
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت 24 - 28
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 8 4
- النادي الافريقي 8 4
3- نادي ساقية الزيت 6 4
4- النجم الساحلي 5 4
5- جمعية الحمامات 2 4
6- نسر طبلبة 1 4
السبت 5 مارس 2022
في اولمبي سوسة
النجم الساحلي - الترجي الرياضي 27 - 24
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - نسر طبلبة 28 - 21
في قاعة الحمامات
جمعية الحمامات - نادي ساقية الزيت 24 - 28
الترتيب ن ل
1- الترجي الرياضي التونسي 8 4
- النادي الافريقي 8 4
3- نادي ساقية الزيت 6 4
4- النجم الساحلي 5 4
5- جمعية الحمامات 2 4
6- نسر طبلبة 1 4
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