بنزرت: وفد من برنامج "الصحّة عزيزة" يزور مستشفيات سجنان وماطر ومنزل بورقيبة

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أفاد مدير إدارة النهوض بالخدمات الصحية بالإدارة الجهوية للصحة ببنزرت، ان وفدا ممثلا لبرنامج "الصحّة عزيزة" لدعم قطاع الصحّة في تونس، والمموّل من قبل الاتحاد الأوروبي بالشراكة مع وزارة الصحّة، أدى اليوم الخميس، زيارات عمل واطلاع على واقع البنية التحتية واللوجستية لعدد من الفضاءات الاستشفائية بالجهة.وأوضح المصدر ذاته، في تصريح لـ(وات)، أن الوفد ضم، أيضا، خبراء عن وزارة الصحة، إلى جانب مصالح الإدارة الجهوية للصحة، والاطارات الادارية والصحية بمستشفيات سجنان وماطر ومنزل بورقيبة.وقد تم خلال زيارات المتابعة، التركيز على سبل تطوير المعدات والتجهيزات الطبية التي من شأنها مزيد تحسين الخدمات الصحية، والتقليص من الامراض في الأقسام الاستعجالية للمستشفيات الثلاث كمرحلة أولى، في انتظار برمجة زيارات ميدانية مماثلة لبقية الوحدات الصحية المحلية والجهوية وبحث سبل تعزيز وتحسين مرافقها الطبية.وأضاف المصدر ذاته، انه سيتم في اعقاب زيارات المتابعة، اعداد برنامج متكامل في مجمل التدخلات والاضافات المرجوة من البرنامج، والتي من شانها الرفع من مستوى البنية التحتية واللوجستية خاصة للنسيج الصحي بالجهة ولاسيما بأقسام الاستعجالي .يذكر ان برنامج "الصحة عزيزة"، يهدف الى تفعيل السياسة الوطنية للصحة، عبر اطلاق اصلاحات بالقطاع تمكن من الرفع من جودة الخدمات المسداة للمواطنين وتعزيز قدرات المنظومة الصحية بمختلف جهات البلاد، وتندرج زيارة وفد برنامج "الصحة عزيزة" لجهة بنزرت ضمن المرحلة الثانية من ذات البرنامج، والتي تمتد من سنة 2021 الى غاية سنة 2023 بتمويل من الاتحاد الأوروبي، بقيمة 50 مليون أورو ليشمل كل جهات البلاد بعد ان اقتصر في مرحلته الأولى على 13 ولاية فقط.وقد تركزت المرحلة الاولى من البرنامج، والبالغ قيمته 20 مليون أورو، على تقريب الخدمات المسداة بمؤسسات الخط الأول والثاني من خلال تمويل اقتناء التجهيزات وسيارات الاسعاف، وكذلك باعتماد ضبط مواعيد العلاج عن بعد، بينما يهدف في مرحلته الثانية الى دعم كل المستشفيات، علاوة على التركيز على الرقمنة وزيادة الاهتمام بالحوكمة، وفق تصريحات إعلامية سابقة لمصالح وزارة الصحة.