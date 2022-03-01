تونس تحتضن يوم الخميس القادم اشغال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة

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تحتضن تونس يوم الخميس 3 مارس الجاري باحد نزل العاصمة اشغال اجتماع المكتب التنفيذي للاتحاد العربي للسباحة الذي سيتداول في جملة من النقاط والمسائل ذات العلاقة بانشطة ومسابقات هذا الهيكل الرياضي المبرمجة خلال سنة 2022 وبحث السبل الكفيلة بمزيد تطوير واقع هذه الرياضة في الوطن العربي بما يضمن بلوغ المستوى العالي وتكوين ابطال قادرين على التالق في كبرى المواعيد الدولية.وسيتولى، في هذا الاطار، اعضاء المكتب التنفيذي الذين يتقدمهم طه سليمان الكشري رئيس الاتحاد العربي وامين عام الاتحاد الاسيوي وعضو المكتب التنفيذي للاتحاد الدولي للسباحة ضبط بقية رزنامة التظاهرات العربية المقررة سنة 2022 وتحديد البلدان المستضيفة لها بعد التنسيق مع الاتحادات الوطنية الاعضاء خصوصا على مستوى التقيد بكراس الشروط الى جانب تثبيت اقامة منافسات البطولة العربية لكرة الماء وكاس العرب للاندية للسباحة في تونس. كما سيتم تدارس الوسائل التي من شانها ان تعزز مظاهر التعاون بين مختلف الاتحادات الوطنية الاعضاء وتبادل التجارب فيما بينها في عدد من المجالات على غرار تكوين المدربين والحكام.وسيكون عضو المكتب التنفيذي للاتحاد العربي ورئيس الجامعة التونسية للسباحة الهادي بن حسن من بين المشاركين في هذا الاجتماع الى جانب كل من زهير المفتي امين عام الاتحاد العربي وابراهيم ندى رئيس اللجنة الفنية للاتحاد العربي والعضوين علي يخلف وجاسم الغريب.