بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مقابلات الجولة الثالثة

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في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة النخبة لكرة اليد في مرحلة التتويج المقررة بعد غد الأربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر:في قاعة الزواوي (دون حضور الجمهور)الترجي الرياضي - جمعية الحماماتفي قاعة القرجانيالنادي الافريقي - النجم الساحليفي قاعة ساقية الزيتنادي ساقية الزيت - نسر طبلبة