بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مقابلات الجولة الثالثة


Publié le Lundi 28 Février 2022 - 15:54قراءة: 0 د, 18 ث
      
في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة النخبة لكرة اليد في مرحلة التتويج المقررة بعد غد الأربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر:

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الأربعاء 2 مارس 2022
في قاعة الزواوي (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - جمعية الحمامات
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في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - النجم الساحلي

في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة







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