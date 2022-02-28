بطولة النخبة لكرة اليد (مرحلة التتويج): برنامج مقابلات الجولة الثالثة

في ما يلي برنامج مباريات الجولة الثالثة لبطولة النخبة لكرة اليد في مرحلة التتويج المقررة بعد غد الأربعاء انطلاقا من الساعة الثالثة بعد الظهر:
الأربعاء 2 مارس 2022
في قاعة الزواوي (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - جمعية الحمامات
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - النجم الساحلي
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة
الأربعاء 2 مارس 2022
في قاعة الزواوي (دون حضور الجمهور)
الترجي الرياضي - جمعية الحمامات
في قاعة القرجاني
النادي الافريقي - النجم الساحلي
في قاعة ساقية الزيت
نادي ساقية الزيت - نسر طبلبة
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