الرابطة 2- القطيعة بالتراضي بين أولمبيك سيدي بوزيد والمدرب لطفي الجبالي


Publié le Dimanche 27 Février 2022 - 18:33 قراءة: 0 د, 28 ث
      
قررت الهيئة المديرة لأولمبيك سيدي بوزيد إثر اجتماعها اليوم الأحد إنهاء العلاقة التعاقدية مع المدرب لطفي الجبالي بالتراضي بين الطرفين حسب ما افاد به النادي اليوم.
وكان اولمبيك سيدي بوزيد انهزم امام مستقبل المحمدية امس بنتيجة 1-0 في المحمدية في اطار الجولة الثامنة من مقابلات اياب المرحلة الاولى لبطولة الرابطة المحترفة الثانية ضمن المجموعة الثالثة.
...

ويحتل اولمبيك سيدي بوزيد المركز الاول لمجموعته برصيد 13 نقطة بفارق 3 نقاط عن ثلاثة فرق ملاحقة وهي مكارم المهدية ومستقبل وادي الليل وهلال مساكن (10 نقط)
ويذكر ان فريقين فقط يتاهلان عن المجموعة الى مرحلة الصعود.

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