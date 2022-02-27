الخارجية تؤكد جاهزية وزارة الدفاع الوطني والناقلة الوطنية لتأمين رحلات الجالية التونسية بأوكرانيا حال دخولهم إلى الأراضي الرومانية والبولونية

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اجتماع لخلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا

وأوضحت الوزارة في بلاغ لها أن خلية الأزمة المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية بأوكرانيا قد عقدت وبإشراف مباشر من وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اجتماعا افتراضيا مع كل من ممثلين عن وزارة الدفاع الوطني والخطوط الجوية التونسية من أجل الاستعداد الجيد لتأمين عودة أفراد جاليتنا بأوكرانيا إلى تونس.وأكدت الوزارة أنها ستطلع عائلات أفراد الجالية والرأي العام الوطني بكل المستجدات في حينها.وكانت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة و التونسيين بالخارج اكدت بأن خلية الأزمة التابعة لها المعنية بمتابعة أوضاع أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا عقدت اجتماعا افتراضيا مع سفارات تونس بفرصوفيا وبوخارست وبودابست ومع سفيان ماطوسي وناظم البحري الذين تم تعيينهما كنقطتي اتصال ممثلين عن الجالية التونسية بأوكرانيا من أجل تسجيل مواطنينا الراغبين في المغادرة وتنظيم عملية خروجهم عبر طرق آمنة نحو المعابر الحدودية الرومانية والبولونية.وأكدت الوزارة وفق بلاغ لها أنها على اتصال دائم مع جميع الأطراف المتدخلة من سلطات أوكرانية ومنظمات إنسانية (المفوضية السامية لشؤون اللاجئين واللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر والمنظمة الدولية للهجرة) ،مشيرة الى انها تتابع عملية الإجلاء من الأراضي الأوكرانية ،كما وفرت جميع ما يلزم من تسهيلات (تأشيرات ورخص عبور..).ودعت أفراد الجالية إلى عدم المجازفة بالخروج فرادى حتى تسهل عملية التواصل معهم وتجميعهم في معابر حدودية واحدة.وفي إطار الحرص على إتمام عملية الإجلاء في أحسن الظروف، قامت الوزارة بتعزيز الطاقم الدبلوماسي لكل من سفارتيها في فرصوفيا وبوخارست بإيفاد دبلوماسيين سيكونون متواجدين على الحدود الأوكرانية الرومانية والأوكرانية البولونية ومناطق العبور لتقديم الدعم اللازم لأفراد الجالية.وأوضحت الوزارة انها تستقبل على مدار الساعة العائلات التونسية التي تريد الاطمئنان على أبنائها بأوكرانيا سواء عبر الرقم الأخضر الموضوع على ذمتهم أو حضوريا بمقر الوزارة.وذكرت الوزارة في هذا الجانب بأرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني الموضوعة على ذمة أفراد الجالية بأوكرانيا وعائلاتهم بتونس :وتذكر الوزارة مجددا بأرقام الهواتف وعناوين البريد الالكتروني الموضوعة على ذمة أفراد الجالية بأوكرانيا وعائلاتهم بتونس :- خلية الأزمة :* الرقم الأخضر:+21671136200+21671136201* البريد الإلكتروني :celluleukraine@diplomatie.gov.tn-مدير المناوبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :+21671782201-سفارة تونس بموسكو :+79164125671+74956912858البريد الالكتروني :ambatunis@mail.ru-سفارة تونس بفرصوفيا :+48506753463+48516645412البريد الالكتروني:at.varsovie@ambtun.plkonsularny@ambtun.pl-سفارة تونس ببوخارست :+40759808344البريد الالكتروني:at.bucarest@upcmail.rotun_citizen@atunisia.ro-سفارة تونس بالمجر :+0036307021544+0036301605215-السيد سفيان الماطوسي، رئيس دار تونس بأوكرانيا.+380639778417البريد الالكتروني :Ngodartunis@Gmail.com-السيد ناظم البحري.1721746+38063البريد الالكتروني :nadbah2009@yahoo.com