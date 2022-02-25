الخارجية تجتمع بعدد من المنظمات الدولية من أجل المساعدة على تأمين إجلاء التونسيين من أوكرانيا

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انعقد بمقر وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الخميس، اجتماع تنسيقي عاجل مع كل من مكتب اللجنة الدولية للصليب الأحمر والهلال الأحمر بتونس ومكتب المنظمة الدولية للهجرة ومكتب المفوضية السامية لشؤون اللاجئين، وذلك في إطار الحرص على ضمان سلامة أفراد الجالية التونسية بأوكرانيا وتأمين إجلائهم عبر منافذ آمنة.وتناول الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، أوجه التعاون الممكنة عبر مكاتب هذه المنظمات بأوكرانيا وبكل من رومانيا وبولونيا من أجل المساعدة على تأمين خروج أفراد الجالية عبر منافذ آمنة باتجاه المعابر الحدودية البرية الممكنة مع دولتي بولونيا ورومانيا.كما طلبت الوزارة إفادتها في أقرب الآجال المتاحة بما يمكن أن تتخذه هذه المنظمات من تدابير في الغرض لتسهيل عمليات الإجلاء في أفضل الظروف.وأكد ممثلو المنظمات أن مكاتبهم بالدول المذكورة وكذلك بمقراتهم المركزية بجنيف بصدد دراسة الوضع وتقييمه وسيتم على ذلك الأساس وضع الخطط اللازمة لعمليات الإنقاذ والإجلاء وتحديد إذا ما سيتم إقرار مسالك إنسانية.كما أكدوا أنهم على أتم الاستعداد للتنسيق مع الجهات التونسية ومساعدتها في عمليات الإجلاء وفقا لتطورات الساعات القادمة.وفي ذات السياق، أكدت وزارة الخارجية على جميع أفراد الجالية بضرورة أخذ جميع تدابير الحيطة والحذر وعدم المجازفة بالمغادرة دون تنسيق مسبق، مشيرة إلى أنها ستقوم بموافاة أفراد الجالية أولًا بأول بما يُستجد من تعليمات وإرشادات بشأن تطورات الوضع وعمليات المغادرة.