الجرندي يلتقي سفراء أوكرانيا وبولونيا ورومانيا ويطالبهم بالتنسيق مع دولهم لتسهيل عبور وإجلاء التونسيين

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عقد وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيّين بالخارج، عثمان الجرندي يوم الخميس، اجتماعا تنسيقيا مع كل من Volodymyr Khomanets، سفير أوكرانيا بتونس والسيّدةLidia Milka Wieczorkiewicz ، سفيرة بولونيا بتونس والسيد Constantin Tudor، القائم بالأعمال بسفارة رومانيا بتونس.وجاء هذا الاجتماع، وفق بلاغ للوزارة، على إثر تطورات الوضع الأمني في أوكرانيا، وضمانا لسلامة أفراد الجالية التونسية وتأمين عودتهم إلى البلاد.وأعرب الوزير عن انشغال تونس العميق للتصعيد الميداني الأخير، ولا سيما من حيث تداعياته على أوضاع الجالية التونسية بكامل الأراضي الأوكرانية.وأطلع مخاطبيه على الاستعدادات الجارية لتأمين إجلاء مواطنينا وعائلاتهم.وفي هذا السياق، وفي ضوء إغلاق المجال الجوي الأوكراني أمام الطيران المدني الدولي، طلب الوزير من السفراء التنسيق مع سلطات دولهم من أجل تسهيل عبور المواطنين التونسيين عبر مسالك آمنة باتجاه المنافذ الحدودية البرية الممكنة مع دولتي بولونيا ورومانيا، واتخاذ الإجراءات اللازمة لتمكينهم من دخول أراضي هاتين الدولتين حتى يتسنى إجلاؤهم عبر الرحلات الجوية التي ستخصصها تونس للغرض.كما أكد أن وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، سواء بالإدارة المركزية أو من خلال سفارتي تونس بفرصوفيا وبوخارست، ستظل على تواصل مستمر مع سلطات دول الاعتماد ومع البعثات المعنية المعتمدة بتونس لإحكام التنسيق معها وموافاتها بتفاصيل عملية الإجلاء.من جانبهم، أعرب السفراء عن استعدادهم التام للتنسيق مع الجانب التونسي ومع سلطات دولهم لاتخاذ التدابير الضرورية لتيسير عمليات إجلاء الجالية التونسية في أقرب الآجال عبر منافذ آمنة.