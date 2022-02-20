وزارة الخارجية تدعو التونسيين المقيمين بأوكرانيا إلى الحذر وتحثهم على مغادرة مناطق التوتر

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حثت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأحد في بلاغ، أفراد الجالية المقيمين بأوكرانيا وبصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على "مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم"، وذلك بسبب تصاعد الأزمة مع روسيا واحتمال نشوب حرب بين البلدين.ودعت وزارة الخارجية التونسية أفراد الجالية إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو وفرصوفيا لتحيين معطياتهم الشخصية والقنصلية، وذلك تحسبا لأية تطورات محتملة.كما أهابت بالجميع لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن سلطات بلد الإقامة.ودعت أفراد الجالية الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بصفة آنيّة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما ما تزال إمكانيات السفر متاحة"، وفق ما ورد في نص البلاغ.وأفادت بأنه يمكنهم القيام بتسجيل أسمائهم لدى كل من رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، ورئيس جمعية دار تونس بأوكرانيا سفيان الماطوسي، وإبلاغ سفارتي تونس بموسكو وفرصوفيا حتى يتسنى التنسيق مع الجهات التونسية المختصة لتخصيص رحلة جوية للمغادرة إن اقتضت الضرورة ذلك.ودعت الوزارة أيضا كل التونسيين الراغبين في التوجه إلى دولة أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم إلى وقت لاحق، ريثما يستقر الوضع.- سفارة تونس بموسكو :+79164125671+74956912858البريد الالكتروني :ambatunis@mail.ru- سفارة تونس بفرصوفيا :+48506753463البريد الالكتروني:at.varsovie@ambtun.plkonsularny@ambtun.pl- مدير المناوبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :+21671782201- طارق العلوي، رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا:+380939662259البريد الالكتروني:actu-2016@ukr.net- سفيان الماطوسي، رئيس دار تونس بأوكرانيا.+380639778417البريد الالكتروني :Ngodartunis@Gmail.com