وزارة الخارجية تدعو التونسيين المقيمين بأوكرانيا إلى الحذر وتحثهم على مغادرة مناطق التوتر


Publié le Dimanche 20 Février 2022 - 16:31 قراءة: 1 د, 18 ث
      
حثت وزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج، اليوم الأحد في بلاغ، أفراد الجالية المقيمين بأوكرانيا وبصفة خاصة بالمناطق التي تشهد توترا ملحوظا، على "مغادرة هذه المناطق ضمانا لسلامتهم"، وذلك بسبب تصاعد الأزمة مع روسيا واحتمال نشوب حرب بين البلدين.

...

ودعت وزارة الخارجية التونسية أفراد الجالية إلى التواصل مع سفارتي تونس بكل من موسكو وفرصوفيا لتحيين معطياتهم الشخصية والقنصلية، وذلك تحسبا لأية تطورات محتملة.

كما أهابت بالجميع لتوخي أقصى درجات الحيطة والحذر في تنقلاتهم وتجنب المناطق الخطرة والالتزام بالتوصيات الصادرة عن سلطات بلد الإقامة.
..



اقرأ أيضا: عديد التونسيين المقيمين بأوكرانيا وخاصة الطلبة يطالبون باجلائهم الى تونس



ودعت أفراد الجالية الراغبين في مغادرة الأراضي الأوكرانية بصفة آنيّة إلى "اتخاذ الإجراءات اللازمة طالما ما تزال إمكانيات السفر متاحة"، وفق ما ورد في نص البلاغ.

وأفادت بأنه يمكنهم القيام بتسجيل أسمائهم لدى كل من رئيس جمعية الجالية التونسية بأوكرانيا طارق العلوي، ورئيس جمعية دار تونس بأوكرانيا سفيان الماطوسي، وإبلاغ سفارتي تونس بموسكو وفرصوفيا حتى يتسنى التنسيق مع الجهات التونسية المختصة لتخصيص رحلة جوية للمغادرة إن اقتضت الضرورة ذلك.

ودعت الوزارة أيضا كل التونسيين الراغبين في التوجه إلى دولة أوكرانيا إلى تأجيل سفرهم إلى وقت لاحق، ريثما يستقر الوضع.

وذكرت أنه تم تخصيص الأرقام والبيانات التالية على ذمة أفراد الجالية بأوكرانيا :

- سفارة تونس بموسكو :
+79164125671
+74956912858
البريد الالكتروني :
ambatunis@mail.ru
- سفارة تونس بفرصوفيا :
+48506753463
البريد الالكتروني:
at.varsovie@ambtun.pl
konsularny@ambtun.pl
- مدير المناوبة بوزارة الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج :
+21671782201
- طارق العلوي، رئيس جمعية الجالية التونسية في أوكرانيا:
+380939662259
البريد الالكتروني:
actu-2016@ukr.net
- سفيان الماطوسي، رئيس دار تونس بأوكرانيا.
+380639778417
البريد الالكتروني :
Ngodartunis@Gmail.com


Commentaires


0 de 0 commentaires pour l'article 241396



  1.98% (204151 participants des 16+)

En continu

Toutes les news

الأحد 20 فيفري 2022 | 19 رجب 1443
العشاءالمغربالعصرالظهرالشروقالفجر
19:33 18:07 15:38 12:40 07:02 05:35
Babnet
17°
 Babnet18° Babnet % 55 :الرطــوبة
تونــس Babnet12°
8.75 كم/س
 :الــرياح
Babnet
الأحدالاثنينالثلاثاءالأربعاءالخميس
BabnetBabnetBabnetBabnetBabnet
18°-1218°-1015°-1117°-1020°-9
  • Avoirs en devises
    23409,8

  • (18 fev)
  • Jours d'importation
    131
  •              1 € = 3,27550 DT        1$ =2,88261 DT
  • Solde Compte du Trésor   (18 fev)   618,4 MDT
Indicateurs
Babnet

الأكثر قراءة في 30 يوم الأخيرة


   