رابطة الابطال الافريقية - النجم الساحلي يتعادل مع غلاكسي البوتسواني (1-1)

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اهدر النجم الساحلي فرصة العودة بانتصار ثمين من بوتوسوانا عندما تلقت شباكه هدف التعادل في اللحظات الاخيرة من المباراة ضد فريق جوانينغ غلاكسي البوتسواني، اليوم السبت، في افتتاح الجولة الثانية من منافسات المجموعة الثالثة لكاس رابطة الابطال الافريقية لكرة القدم.وكان النجم الساحلي سباقا في التسجيل بواسطة مهاجمه الايفواري سليمان كوليبالي الذي غالط حارس مرمى الفريق البوتسواني بتصويبة راسية في الدقيقة 14 بعد ركلة ركنية نفذها باحكام اللاعب يوسف العوافي.ولم يتمكن فريق جوهرة الساحل من المحافظة على اسبقيته بعد ان تمكن فانسون سيسينيي من تعديل النتيجة (1-1) في الوقت بدل الضائع (90 ز1).ورفع النجم الساحلي بهذا التعادل الثاني على التوالي رصيده الى نقطتين في المركز الثاني مؤقتا في انتظار اكتمال نصاب الجولة مساء اليوم بلقاء شباب بلوزداد الجزائري والترجي الرياضي التونسي.وكسب فريق غلاكسي، الذي مني بهزيمة ثقيلة في الجولة الاولى امام الترجي الرياضي برباعية نظيفة، نقطته الاولى.ويتبارى ابناء المدرب الفرنسي روجي لومار في الجولة الثالثة مع الترجي الرياضي التونسي فيما يستقبل غلاكسي فريق شباب بلوزداد.