كلفة انتاج دجاج اللحم والبيض المعد للاستهلاك تسجل ارتفاعا خلال جانفي 2022

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ارتفعت كلفة انتاج دجاج اللحم في تونس، خلال شهر جانفي 2022 ، على اساس سنوي بنسبة 8ر14 بالمائة لتبلغ 840ر3 دينار للكلغ في حين ارتفع سعر البيض المعد للاستهلاك الى 450ر0 دينار للوحدة خلال جانفي 2022، وفق المرصد الوطني للفلاحة.واضاف، المرصد في نشريته لشهر فيفري 2022 ، ان كلفة انتاج دجاج اللحم ارتفعت خلال جانفي 2022، بنسبة 1 بالمائة مقارنة بنظيرتها المسجلة خلال شهر ديسمبر 2021 علما وان كلفة الانتاج لسنة 2022 كانت في حدود 345ر3 دينار للكلغ.ويعد سعر انتاج دجاج اللحم بالجنوب اعلى بنسبة 6ر5 بالمائة مقارنة بمنطقة الشمال و بنسبة 8ر2 بالمائة مقارنة بالكلفة المقدرة للانتاج وسط البلاد وقد انهت اسعار بيع دجاج اللحم ، شهر جانفي 2022، عند مستوى 114ر4 دينار للكيلوغرام.وسجلت أسعار بيض الاستهلاك، في المقابل، تذبذبا في الاسعار خلال جانفي 2022 ، لتمر من حالة استقرار عند مستوى 230ر0 دينار للوحدة خلال الاسبوع الأول من جانفي 2022، الى 450ر0 دينار للوحدة يومي 8 و 9 جانفي 2022.ولاحظ المرصد ان اسعار البيض المعد للاستهلاك ، ارتفعت خلال شهر جانفي 2022، بنسبة 4ر20 بالمائة مقارنة بالمعدل المسجل خلال سنة 2021 والبالغ 241ر0 دينار للوحدة و زيادة بنسبة 1ر5 بالمائة مقارنة مع شهر ديسمبر 2021 .